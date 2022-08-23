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Кривбасс передал фанатам на передовую бесплатную подписку на Setanta Sports

Премьер-лига
(1 голосов)

Крутая инициатива

Кривбасс передал фанатам на передовую бесплатную подписку на Setanta Sports

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

"Кривбасс" передал фанатам на передовую бесплатную подписку на Setanta Sports. Об этом сообщается на официальном сайте криворожского клуба.

"ФК "Кривбасс" с первых дней полномасштабной войны россии против Украины помогает нашим защитникам и вынужденным переселенцам. Вместе с ультрас клуба был создан волонтерский штаб для координации всех усилий по противодействию военной агрессии.

Особое внимание мы уделяем нашим преданным фанатам, которые сейчас защищают наше государство: помогаем и постоянно поддерживаем с ними связь.

Вместе с компанией Setanta Sports, официальным телетранслятором УПЛ мы передаем нашим защитникам бесплатную подписку на канал, чтобы наши воины могли посмотреть матчи родного клуба даже на передовой. Они поддерживали нас дома и на выезде, а сейчас мы хотим их поддержать. Ведь именно наши ультрас, как никто, больше 9 лет ждали возвращения "Кривбасса" в УПЛ.

Вместе победим! Слава Вооруженным силам Украины!", — говорится в сообщении криворожан.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбасс

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Комментарии (2)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
23.08.2022 в 15:00
Это конечно то, что им сейчас нужно впервую очередь
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-1
clasicus (Сеул)
23.08.2022 в 16:43
Звісно не в першу, але це теж потрібно. Не треба все взводити в абсолют.
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