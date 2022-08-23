"Кривбасс" передал фанатам на передовую бесплатную подписку на Setanta Sports. Об этом сообщается на официальном сайте криворожского клуба.

"ФК "Кривбасс" с первых дней полномасштабной войны россии против Украины помогает нашим защитникам и вынужденным переселенцам. Вместе с ультрас клуба был создан волонтерский штаб для координации всех усилий по противодействию военной агрессии.

Особое внимание мы уделяем нашим преданным фанатам, которые сейчас защищают наше государство: помогаем и постоянно поддерживаем с ними связь.

Вместе с компанией Setanta Sports, официальным телетранслятором УПЛ мы передаем нашим защитникам бесплатную подписку на канал, чтобы наши воины могли посмотреть матчи родного клуба даже на передовой. Они поддерживали нас дома и на выезде, а сейчас мы хотим их поддержать. Ведь именно наши ультрас, как никто, больше 9 лет ждали возвращения "Кривбасса" в УПЛ.

Вместе победим! Слава Вооруженным силам Украины!", — говорится в сообщении криворожан.