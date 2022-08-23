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Украинский военный нанес первый удар по мячу в кампании УПЛ-2022/23

Премьер-лига
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Украинский военный нанес первый удар по мячу в кампании УПЛ-2022/23

Setanta

Новина українською

Перед стартовым свистком матча 1-го тура УПЛ-2022/23 между донецким "Шахтером" и харьковским "Металлистом" на поле стадиона НСК "Олимпийский" в Киеве вышел украинский военный.

Под аплодисменты футболистов, организаторов встречи и бригады арбитров он нанес первый удар по мячу в поединке и сезоне Украинской Премьер-лиги в целом. Интересно, что на его шее был шарф "Шахтера".

Также отметим, что "Шахтер" вышел в футболках "Донецк. Украина победит", "Металлист-1925" в аналогичных джерси, но с Харьковом. Вместо спонсора на футболках харьковчан был логотип ВСУ.

Читайте такжеИгроки Металлиста 1925 вышли на матч с Шахтером в футболках в поддержку ВСУ

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В статье: Шахтер (Донецк) война с Россией Металлист (Харьков)
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