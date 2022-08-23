Украинский военный нанес первый удар по мячу в кампании УПЛ-2022/23

Перед стартовым свистком матча 1-го тура УПЛ-2022/23 между донецким "Шахтером" и харьковским "Металлистом" на поле стадиона НСК "Олимпийский" в Киеве вышел украинский военный.

Под аплодисменты футболистов, организаторов встречи и бригады арбитров он нанес первый удар по мячу в поединке и сезоне Украинской Премьер-лиги в целом. Интересно, что на его шее был шарф "Шахтера".

Также отметим, что "Шахтер" вышел в футболках "Донецк. Украина победит", "Металлист-1925" в аналогичных джерси, но с Харьковом. Вместо спонсора на футболках харьковчан был логотип ВСУ.