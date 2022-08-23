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Назарина забил первый гол нового чемпионата Украины – с пенальти, назначенного Монзуль

Премьер-лига
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Заря забивает исторический мяч

Назарина забил первый гол нового чемпионата Украины – с пенальти, назначенного Монзуль

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Во вторник, 23 августа, стартовал новый чемпионат Украины среди команд Премьер-лиги. Первый матч между "Шахтером" и "Металлистом 1925" завершился без голов. А вот во втором поединке между "Зарей" и "Ворсклой" счет был открыт уже на седьмой минуте.

Автором первого гола в новом сезоне стал Егор Назарина. Он реализовал пенальти, назначенный Екатериной Монзуль за фол Дмитрия Ризныка на Кристиане. Хавбек "Зари" четко пробил под перекладину.

За ходом поединка "Заря" – "Ворскла" следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>>.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Егор Назарина
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