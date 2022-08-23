Делом займётся КДК. Setanta не пустили снимать матч Заря - Ворскла

Во вторник, 23 августа, стартовал новый чемпионат Украины среди команд Премьер-лиги. В Ужгород на матч между луганской "Зарей" и полтавской "Ворсклой" прибыли две съемочные группы – Setanta Sports и "1+1". Но уже перед началом игры представители Setanta начали грузить свою технику обратно.

Соответственно, машина media 1+1 осталась у стадиона "Авангард".

Официальный телетранслятор УПЛ уже прокомментировал данную ситуацию:

"Футбольный клуб Заря нарушил соглашение телевизионного пула. По этой причине Setanta Sports не удалось получить сигнал матча Заря – Ворскла, о чем было оперативно информировано руководство Премьер-Лиги, для получения дальнейшей реакции".

Украинская Премьер-лига моментально отреагировала:

"Съемочная группа официального вещателя не была допущена на матч.

В связи с недопущением "Зарей" съемочной группы на позиции для съемки матча "Заря" - "Ворскла", Передвижная Телевизионная Станция официального транслятора Setanta Sports была вынуждена покинуть стадион "Авангард", на котором проводится матч.

После получения всех официальных рапортов и документов данные об инциденте будут переданы на рассмотрение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ".