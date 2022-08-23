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Делом займётся КДК. Setanta не пустили снимать матч Заря - Ворскла

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Cнова эти разборки за телепул

Делом займётся КДК. Setanta не пустили снимать матч Заря - Ворскла

Фото: UA-Футбол/ Автор - Ігор Семйон

Новина українською

Во вторник, 23 августа, стартовал новый чемпионат Украины среди команд Премьер-лиги. В Ужгород на матч между луганской "Зарей" и полтавской "Ворсклой" прибыли две съемочные группы – Setanta Sports и "1+1". Но уже перед началом игры представители Setanta начали грузить свою технику обратно.

Соответственно, машина media 1+1 осталась у стадиона "Авангард".

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Официальный телетранслятор УПЛ уже прокомментировал данную ситуацию:

"Футбольный клуб Заря нарушил соглашение телевизионного пула. По этой причине Setanta Sports не удалось получить сигнал матча Заря – Ворскла, о чем было оперативно информировано руководство Премьер-Лиги, для получения дальнейшей реакции".

Делом займётся КДК. Setanta не пустили снимать матч Заря - Ворскла - изображение 1

Украинская Премьер-лига моментально отреагировала:

"Съемочная группа официального вещателя не была допущена на матч.

В связи с недопущением "Зарей" съемочной группы на позиции для съемки матча "Заря" - "Ворскла", Передвижная Телевизионная Станция официального транслятора Setanta Sports была вынуждена покинуть стадион "Авангард", на котором проводится матч.

После получения всех официальных рапортов и документов данные об инциденте будут переданы на рассмотрение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ".

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) телепул Телеканал 1+1
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Комментарии (20)
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Zapp Brannigan (Київ)
23.08.2022 в 16:45
Шановні модератори, видаліть акаунт-клон! У вас це заборонено правилами!
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0
0
C_Ballack (Днепр)
23.08.2022 в 16:36
Зняти з Зорі 3 очки і штраф впаяти. На цьому всі порушення і закінчаться. Ну подивимось, чи має яйка УАФ.
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+2
-1
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Spokoyno (Київ)
23.08.2022 в 16:28
Питання до босів клубів... УПЛ чи варто під час війни починати війну Невже не зрозуміло, що програють ВСІ! Боси, співробітники та вболівальники клубів! Та і сам український футбол, який і так потерпає від рашистської навали! Не вірю, що не можна знайти компромісу між, хтось оказує і щось дають, та у мене багатомільйонна аудиторія тому влаштовує лише більш відкритий доступ...
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+2
-3
Dimoncho (Kharkiv)
23.08.2022 в 16:39
Ты как рос пропаганда - обвиняешь тех, на кого напали и на чьей стороне закон, а не тех, кто напал
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+2
0
avatar
Zаpp Brannigan (Київ)
23.08.2022 в 16:24
На час війни треба все робити безкоштовним. Ми з мамою живемо на її пенсію і за футбол платити не маємо змоги. Ледь на продукти вистачає, та й покурити хочеться.
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0
-6
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Zapp Brannigan (Київ)
23.08.2022 в 16:25
Що за чмо мій нік украло???
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+1
-3
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scorpius (Ck)
23.08.2022 в 16:19
На территорию стадиона дожны быть допущены только сотрудники компании оф транслятора, остальные - нах с пляжа, пусть снимают небо, птичек комментируют.
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+3
0
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Zapp Brannigan (Київ)
23.08.2022 в 16:24
Пресу теж можна, закон дозволяє... Закон України про ЗМІ (пресу), Ст. 26:Здійснюючи свою діяльність на засадах професійної самостійності, журналіст використовує права та виконує обов’язки, передбачені Законом України "Про інформацію" та цим Законом. Журналіст має право: 1) на вільне одержання, використання, поширення (публікацію) та зберігання інформації; 2) відвідувати державні органи, органи місцевого самоврядування, а також підприємства, установи і організації та бути прийнятим їх посадовими особами; 3) відкрито здійснювати записи, в тому числі із застосуванням будь-яких технічних засобів, за винятком випадків, передбачених законом;
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0
-5
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scorpius (Ck)
23.08.2022 в 16:31
Про прессу вопросов нет. Вообще-то перед сезоном был утвержден перечень лиц, имеющих право присутствовать на стадионе в этом сезоне на играх в условиях военного положения. Думаю, что "левые" трансляторы там не указаны.
+2
0
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Zаpp Brannigan (Київ)
23.08.2022 в 16:35
Ми всі розуміємо, як в нас в країні все робиться. Суркіс підмазав кого треба і до нього питань не буде. А хто буде багато патякати, тому ще і комп'ютерний гол намалюють.
0
-1
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Zapp Brannigan (Київ)
23.08.2022 в 16:45
Шановні модератори, видаліть акаунт-клон!
0
0
Dimoncho (Kharkiv)
23.08.2022 в 16:13
0:3 и штраф - единственное адекватное решение
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+7
-2
старий фан (Рівне)
23.08.2022 в 16:06
Зараз такий рівень чемпіонату, що можна знімати команди зі змагань.
Ответить
+5
0
LEVgcUqs (Чернігів)
23.08.2022 в 16:09
Скільки можна говорити , що всілякі сетанти, ого-го і інша єрунда пішли на- уй . Чотири або п"ять команд організують свій чемпіонат УПЛ, а всі інші в т.ч. Верес, будуть туди пробиваться років п"ять.
Ответить
+1
-7
Просто football фан (Рівне)
23.08.2022 в 16:15
Ага. І будуть грати між собою, четверо грають, один відпочиває)
+2
0
avatar
scorpius (Ck)
23.08.2022 в 16:23
Не под эгидой УПЛ и УЕФА? Пускай тогда уже в рашку пистуют...
+1
0
avatar
Zаpp Brannigan (Київ)
23.08.2022 в 16:27
Скоро Суркіс і Ківа нас визволять....
0
-3
C_Ballack (Днепр)
23.08.2022 в 16:39
Який свій чемпіонат? Якщо щось буде проводитися не під єгідою УАФ, то це чемпіонат дірлянлії, який жодного відношення до оф. матчів не матиме. Перед тим як щось писать, треба головою думать.
0
0
Sandra777 (Львів)
23.08.2022 в 16:02
Беня стайл ,-3 і штав 200 к
Ответить
+4
0
Просто football фан (Рівне)
23.08.2022 в 16:00
Штраф і -3!Хватить терпіти цю х-ню в нашому футболі!
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+5
-2

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