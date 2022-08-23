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Делом займётся КДК. Setanta не пустили снимать матч Заря - Ворскла
Cнова эти разборки за телепул
Фото: UA-Футбол/ Автор - Ігор Семйон
Во вторник, 23 августа, стартовал новый чемпионат Украины среди команд Премьер-лиги. В Ужгород на матч между луганской "Зарей" и полтавской "Ворсклой" прибыли две съемочные группы – Setanta Sports и "1+1". Но уже перед началом игры представители Setanta начали грузить свою технику обратно.
Соответственно, машина media 1+1 осталась у стадиона "Авангард".
Официальный телетранслятор УПЛ уже прокомментировал данную ситуацию:
"Футбольный клуб Заря нарушил соглашение телевизионного пула. По этой причине Setanta Sports не удалось получить сигнал матча Заря – Ворскла, о чем было оперативно информировано руководство Премьер-Лиги, для получения дальнейшей реакции".
Украинская Премьер-лига моментально отреагировала:
"Съемочная группа официального вещателя не была допущена на матч.
В связи с недопущением "Зарей" съемочной группы на позиции для съемки матча "Заря" - "Ворскла", Передвижная Телевизионная Станция официального транслятора Setanta Sports была вынуждена покинуть стадион "Авангард", на котором проводится матч.
После получения всех официальных рапортов и документов данные об инциденте будут переданы на рассмотрение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ".
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