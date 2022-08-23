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Дебют без голов. Видео обзор матча Шахтер – Металлист 1925 0:0
Харьковчане устояли
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
Стартовая игра нового чемпионата Украины завершилась без голов. "Шахтер" хоть и считался фаворитом в поединке против "Металлиста 1925", однако сейчас это уже совсем другой коллектив по сравнению с тем, который мы видели в предыдущем сезоне. Однако это только начало: все коллективы еще будут терять очки и оступаться, поэтому голову пеплом посыпать рано. А вот харьковчане эту ничью однозначно могут занести себя в актив.
VBET лига. 1-й тур
23 августа, Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Александр Шандор (Львов)
Помощники: Семен Шлончак (Черкассы), Владимир Володин (Херсон)
Шахтер – Металлист 1925 0:0
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