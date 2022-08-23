  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дебют без голов. Видео обзор матча Шахтер – Металлист 1925 0:0
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дебют без голов. Видео обзор матча Шахтер – Металлист 1925 0:0

Премьер-лига
(1 голосов)

Харьковчане устояли

Дебют без голов. Видео обзор матча Шахтер – Металлист 1925 0:0

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Стартовая игра нового чемпионата Украины завершилась без голов. "Шахтер" хоть и считался фаворитом в поединке против "Металлиста 1925", однако сейчас это уже совсем другой коллектив по сравнению с тем, который мы видели в предыдущем сезоне. Однако это только начало: все коллективы еще будут терять очки и оступаться, поэтому голову пеплом посыпать рано. А вот харьковчане эту ничью однозначно могут занести себя в актив.

Читайте такжеУкраинский военный нанес первый удар по мячу в кампании УПЛ-2022/23

VBET лига. 1-й тур
23 августа, Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Александр Шандор (Львов)
Помощники: Семен Шлончак (Черкассы), Владимир Володин (Херсон)
Шахтер – Металлист 1925 0:0

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде