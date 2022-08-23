Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Караваев: Даже разговора не было, чтобы руководство или тренер Динамо запрещали игрокам ехать в сборную
А скандал - просто недоразумение
Фото: FC Dynamo Kyiv
Полузащитник киевского "
— В тот период, когда "Динамо" уже начало играть серию благотворительных матчей в Европе, произошел неприятный эпизод — Луческу не захотел отпускать игроков в сборную. Скандал удалось погасить, но осадок остался. Как чувствовали себя тогда вы, игроки "Динамо"?
— Мы тогда один раз между собой говорили об этом. Понимали, что это просто недоразумение. Не пришли к согласию относительно отдельной даты, потому что у нас были запланированные матчи, и как раз сборная решила собираться. Наконец потом договорились, что и нужно было изначально сделать.
Мне кажется, это больше раздули, потому что потом на это никто и внимания не обращал. Это большее недоразумение было.
— Мирон Маркевич даже призвал динамовцев самовольно покинуть клуб, потому что за сборную важнее выступать.
— Я бы даже не комментировал это. Нет смысла. Зачем такое говорить? Никто не отказывался уезжать в сборную, как писали. Все понимают, что такое сборная. Никогда даже разговора такого не было, чтобы руководство или тренер запрещали нам ехать в сборную, когда приходит вызов.
Нам тогда сразу объяснили — вы поедете в сборную, но нужно сыграть эти матчи [с клубом]. Просто так вышло, а из этого раздули. Все же все равно поехали в конце концов в сборную.
Популярное сейчас
- Шахтер - Металлист 1925 0:0. Сухой старт Йовичевича
- Появилась информация о прилете прямо в администрацию главы "ДНР" пушилина
- Аталанта определилась с суммой, за которую готова отпустить Малиновского
- Уже без Футболов и с почти единым пулом УПЛ. Где и как смотреть футбол в сезоне-2022/23
- Жена секретаря путина развлекается в Греции, несмотря на санкции. ВИДЕО
- Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо