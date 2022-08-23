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Караваев: Даже разговора не было, чтобы руководство или тренер Динамо запрещали игрокам ехать в сборную

Премьер-лига
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А скандал - просто недоразумение

Караваев: Даже разговора не было, чтобы руководство или тренер Динамо запрещали игрокам ехать в сборную

Фото: FC Dynamo Kyiv

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев заявил, что Игорь Суркис или Мирча Луческу никогда не запрещали игрокам киевского клуба уезжать в сборную Украины.

— В тот период, когда "Динамо" уже начало играть серию благотворительных матчей в Европе, произошел неприятный эпизод — Луческу не захотел отпускать игроков в сборную. Скандал удалось погасить, но осадок остался. Как чувствовали себя тогда вы, игроки "Динамо"?

— Мы тогда один раз между собой говорили об этом. Понимали, что это просто недоразумение. Не пришли к согласию относительно отдельной даты, потому что у нас были запланированные матчи, и как раз сборная решила собираться. Наконец потом договорились, что и нужно было изначально сделать.

Мне кажется, это больше раздули, потому что потом на это никто и внимания не обращал. Это большее недоразумение было.

— Мирон Маркевич даже призвал динамовцев самовольно покинуть клуб, потому что за сборную важнее выступать.

— Я бы даже не комментировал это. Нет смысла. Зачем такое говорить? Никто не отказывался уезжать в сборную, как писали. Все понимают, что такое сборная. Никогда даже разговора такого не было, чтобы руководство или тренер запрещали нам ехать в сборную, когда приходит вызов.

Нам тогда сразу объяснили — вы поедете в сборную, но нужно сыграть эти матчи [с клубом]. Просто так вышло, а из этого раздули. Все же все равно поехали в конце концов в сборную.

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В статье: Александр Караваев Национальная сборная Украины Динамо (Киев)
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Источник:
Трибуна

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