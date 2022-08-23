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Черноморец - Верес 0:1. Неидеальный камбэк Григорчука

Премьер-лига
(1 голосов)

Коллектив Вирта продолжает штамповать минимальные победы

Черноморец - Верес 0:1. Неидеальный камбэк Григорчука

Фото: УПЛ

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет о матче ожидайте в ближайшее время

VBET-лига. 1-й тур
23 августа, Киев, УТК им. Банникова
Главный арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
Ассистенты: Александр Беркут (Симферополь), Виталий Скобля (Киев)
Черноморец - Верес 0:1
Гол: Дмитрий Клец 24
Черноморец: Дмитрий Непогодов, Виталий Ермаков (Максим Войтиховский 84), Джеймс Манджрекар, Сергей С.Кравченко (Иван Бобко 84), Александр Гладкий, Андрей Штогрин (Дмитрий Юсов 62), Реалдо Фили (Родион Плакса 50), Евгений Селин, Максим Брагару, Владимир Салюк (Владислав Наумец 46), Сергей Политыло
Верес: Богдан Когут, Семен Вовченко, Виталий Дахновский (Михаил Гечев 85), Александр Лебеденко (Станислав Шарай 71), Геннадий Пасич (Владислав Шарай 85), Валерий Кучеров, Роман Мирошник, Евгений Пасич, Дмитрий Клец, Сергей Шестаков (Роман Гагун 33), Николай Гайдучик (Михаил Сергийчук 71)
Предупреждения: Семен Вовченко 43, Геннадий Пасич 66
Нереализованный пенальти: Виталий Дахновский 48

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В статье: Черноморец (Одесса) Верес (Ровно)
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Комментарии (1)
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kukarekin (Одесса)
23.08.2022 в 17:01
Штогрина давно надо отправить в Балканы
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