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Скрипник - о поражении Заре: Неприятно, но можем извлечь из этого уроки
Нынешняя команда тренера уступила бывшей
Фото: vorskla.com.ua
Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник подвел итог матча 1-го тура УПЛ, в котором
– Как команда отошла от вылета из Лиги конференций?
- Мерило – это футбольное поле. Каждый игрок может играть в моей команде, но и наш соперник хочет играть и выигрывать. Сегодня так сложилась игра, что мы проиграли, но, если мы будем опускать руки, это будет неправильно. Неприятно, но можем извлечь из этого уроки, сделать поправки и работать дальше.
Именно это я сказал после игры сегодня. Уже в субботу мы играем следующую игру. Есть только четыре дня для того, чтобы восстановиться, играем против команды, которая уже выиграла в этом сезоне ("Верес", - примечание). Будем стараться.
- Какие цели на сезон у "Ворсклы"?
– Всегда хочется лучшего. Мы были в еврокубках, хотим еще раз там оказаться. Но не только мы этого хотим, но и "Заря", и другие команды. Это начало чемпионата, главное, что будет в сентябре и дальше. Весной.
- Довольны ли вы кадровым наполнением или еще ждете новых футболистов?
– Не могу сказать, что ждем. Такое положение в стране, что нужно быть удовлетворенными – и мы довольны – тем, что есть. Те легионеры, которые приезжают к нам, знают обстоятельства и хотят играть за нас. И мы рады, что они это делают. Но всегда хочется лучшего. Как нам, так и соперникам.
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