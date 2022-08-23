Скрипник - о поражении Заре: Неприятно, но можем извлечь из этого уроки

Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник подвел итог матча 1-го тура УПЛ, в котором его команда уступила "Заре" (1:3).

– Как команда отошла от вылета из Лиги конференций?

- Мерило – это футбольное поле. Каждый игрок может играть в моей команде, но и наш соперник хочет играть и выигрывать. Сегодня так сложилась игра, что мы проиграли, но, если мы будем опускать руки, это будет неправильно. Неприятно, но можем извлечь из этого уроки, сделать поправки и работать дальше.

Именно это я сказал после игры сегодня. Уже в субботу мы играем следующую игру. Есть только четыре дня для того, чтобы восстановиться, играем против команды, которая уже выиграла в этом сезоне ("Верес", - примечание). Будем стараться.

- Какие цели на сезон у "Ворсклы"?

– Всегда хочется лучшего. Мы были в еврокубках, хотим еще раз там оказаться. Но не только мы этого хотим, но и "Заря", и другие команды. Это начало чемпионата, главное, что будет в сентябре и дальше. Весной.

- Довольны ли вы кадровым наполнением или еще ждете новых футболистов?

– Не могу сказать, что ждем. Такое положение в стране, что нужно быть удовлетворенными – и мы довольны – тем, что есть. Те легионеры, которые приезжают к нам, знают обстоятельства и хотят играть за нас. И мы рады, что они это делают. Но всегда хочется лучшего. Как нам, так и соперникам.