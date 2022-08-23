Рух собирается показывать матч с Металлистом на YouTube, комментировать будет Вацко

Львовский " Рух " объявил, что матч 1-го тура против "Металлиста" будет показан в прямом эфире на клубном канале RuhTV. Комментировать поединок будет известный украиснкий комментатор Виктор Вацко.

Кроме того, поединок "Руха" будет в открытом доступе на телеканале НТА и на платформе MEGOGO.

Интересно, что изначально "Рух" входил в официальный пул каналов "Setanta Sports", которые и планировали показывать поединки львовян.

Однако позже, по данным СМИ, "Рух" выступил против предложения "Setanta" и планировал показывать домашние матчи на официальном Youtube-канале.

Ну и напомним, что игра состоится 24 августа, начало в 15:00.