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Рух собирается показывать матч с Металлистом на YouTube, комментировать будет Вацко
Кажется, еще один клуб идет мимо официального пула
Фото: ФК Рух
Львовский "
Кроме того, поединок "Руха" будет в открытом доступе на телеканале НТА и на платформе MEGOGO.
Интересно, что изначально "Рух" входил в официальный пул каналов "Setanta Sports", которые и планировали показывать поединки львовян.
Однако позже, по данным СМИ, "Рух" выступил против предложения "Setanta" и планировал показывать домашние матчи на официальном Youtube-канале.
Ну и напомним, что игра состоится 24 августа, начало в 15:00.
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