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Рух собирается показывать матч с Металлистом на YouTube, комментировать будет Вацко

Премьер-лига
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(1 голосов)

Кажется, еще один клуб идет мимо официального пула

Рух собирается показывать матч с Металлистом на YouTube, комментировать будет Вацко

Фото: ФК Рух

Новина українською

Львовский "Рух" объявил, что матч 1-го тура против "Металлиста" будет показан в прямом эфире на клубном канале RuhTV. Комментировать поединок будет известный украиснкий комментатор Виктор Вацко.

Кроме того, поединок "Руха" будет в открытом доступе на телеканале НТА и на платформе MEGOGO.

Интересно, что изначально "Рух" входил в официальный пул каналов "Setanta Sports", которые и планировали показывать поединки львовян.

Однако позже, по данным СМИ, "Рух" выступил против предложения "Setanta" и планировал показывать домашние матчи на официальном Youtube-канале.

Ну и напомним, что игра состоится 24 августа, начало в 15:00.

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В статье: Рух (Львов) телепул Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Рух

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Комментарии (7)
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
23.08.2022 в 22:03
Давайте закривайте вже цей чемпіонат, нікому це не цікаво. Хай кілька турів відбігають щоб на єврокубки когось виставити і розходьтесь по домах
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+1
0
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Виктор 2209 (Мехико)
23.08.2022 в 21:18
Это тот Вацко который рассказывал всем о едином телепуле?))
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0
0
Мирослав (Львів)
23.08.2022 в 20:49
Що за пуйня? Рух з самого початку був проти сетантського пулу.
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+1
0
Romerik (YNWA)
23.08.2022 в 20:48
Ще одні хочуть бан на своє відео А там декілька таких банів і підуть страйки. І знесуть канал взагалі з ютуб. Во дурачки...
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+3
-2
Мирослав (Львів)
23.08.2022 в 20:51
От дурачок! Та при бажанні клуб може організувати хоч тисячу "своїх" каналів.
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+2
-2
Romerik (YNWA)
23.08.2022 в 20:54
Ти думаєш на них не будуть йти скарги від сетанти? Ти думаєш власникам клубу буде всерівно, якщо вони втратять канал, аудиторію якого вони збирали роками?
+1
-2
Мирослав (Львів)
23.08.2022 в 21:03
Якщо власники захочуть зберегти свій канал, то там не буде трансляцій, там будуть посилання. До речі, так само можга заблокувати і сайти сетанти.
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+1
0

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