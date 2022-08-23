Колос - Кривбасс 1:0. Много эмоций - мало конструктива

Возвращение Юрия Вернидуба в Украину - очень важное событие для отечественного футбола. Покинув "Зарю" после плодотворных лет работы, наставник неплохо преуспел за рубежом - были успехи с солигорским "Шахтером" и конечно же с молдавским "Шерифом". Исторический выход в группу ЛЧ, победы над "Шахтером" и "Реалом", добротные выступления против "Интера", а после и в Лиге Европы. Все это Юрий Вернидуб. Его возвращение на родину и вступление в ряды ВСУ сделало тренера героем не только в глазах футбольной общественности, но и среди остальных слоев населения.

И вот теперь Вернидуб снова тренирует в УПЛ, на этот раз "Кривбасс", который провернул несколько интересных трансферов и в принципе амбициозно готовился дебютировать в элите. Правда соперник им выпал далеко не самый подходящий. Возможно, "Колос" звучит не громко, зато гордо. Ковалевский клуб за три года выпил немало крови фаворитов, а теперь уже сам стал опытным представителем УПЛ. И пускай прошлый сезон (его половина) получилась у "Колоса" скомканной, после назначения Вышняка "бело-черные" вернули родную ДНК - неуступчивость, борьба, агрессия. На этих трех китах всегда строилась игра ковалевцев, а потому, как мы писали в анонсе, именно хозяева игры были для нас фаворитами поединка.

Первый тайм лишь подтвердил нашу правоту. Не сказать, что "Колос" смотрелся лучше, вовсе нет. Лично нам интереснее было следить именно за "Кривбассом". Юрий Вернидуб выбрал необычную схему, опорник Семенов часто опускался ниже, организовывая тройку с Зотько и Вернидубом, а фланговые защитники, Якимец слева и Татарков справа, выполняли роли латералей. Да и мяч у криворожан держался куда лучше. Но все владение было стерильным, лично мы не вспомним ни одного опасного момента гостей до перерыва. У ковалевцев таких было два и оба после стандарта. Сначала Зотько чуть было не срезал сферу в свои после подачи углового - Сарнавский выручил. Далее уже после штрафного классно головой пробил Новак, мяч лизнул штангу и отлетел точно на Гончаренко - новичок не подвел. 1:0 - все очень просто.

У "Кривбасса" получалось далеко не все, что легко доказывается одним фактом - эмоциями Юрия Вернидуба. Когда зрителей нет на трибунах, можно хорошо расслышать выкрики наставников. Так вот, Ярослава Вишняка мы не слышали совсем, Вернидуб же не мог успокоиться ни на минуту. Во втором тайме это надоело главному арбитру. Юрий Иванов дважды провел беседу с наставником, после чего, когда пришел раз третий, наградил желтой карточкой. Согласитесь, такие взрывы тренера случилась не от хорошей жизни. Было видно, во что хочет играть "Кривбасс", но выжать хотя бы минимальный успех от владения мячом у них не получалось. Замены тоже не сильно освежили игру, так как суть осталась прежней. Гости игру ведут, хозяева весьма спокойно отбиваются, обе команды много нарушают, за что получают желтые карточки.

Ближе к концу матча на поле были сплошные эмоции. Да, "Кривбасс" создал два эпизода (выпад Дебелко и удар после стандарта от Хобленко). В остальном наставники часто перекрикивали друг друга, футболисты нарушали правила, а Юрий Вернидуб "договорился" до второго "горчичника", отметив удалением свое возвращение в УПЛ. В сумме, арбитр показал десять желтых, и это в матче, где на двоих команды создали от силы три неплохих момента. Да, УПЛ действительно вернулась.

VBET-лига. 1-й тур

23 августа, Ковалевка, стадион "Колос"

Главный арбитр: Юрий Иванов (Макеевка)

Ассистенты: Виктор Матяш (Донецк), Андрей Скрипка (Кропивницкий)

Колос - Кривбасс 1:0

Гол: Роман Гончаренко 36

Колос: Евгений Волынец, Роман Гончаренко, Павел Ореховский, Вадим Милько, Александр Черноморец, Евгений Новак, Кирилл Попов (Владимир Лысенко 70), Николай Золотов, Сергей Мякушко (Евгений Исаенко 79), Сергей Болбат, Олег Ильин (Евгений Смирный 79)

Кривбасс: Богдан Сарнавский, Андрей Понедельник (Денис Шевченко 46), Дмитрий Хомченовский, Никита Татарков, Иван Зотько, Виталий Вернидуб, Денис Устименко (Алексей Хобленко 46), Назар Волошин (Роман Дебелко 73), Владимир Якимец, Евгений Банада (Тимур Кораблин 65), Дмитрий Семенов

Предупреждения: Евгений Волынец 51, Олег Ильин 65, Роман Гончаренко 79, Вадим Милько 83, Николай Золотов 86, Евгений Новак 88 - Евгений Банада 63, Дмитрий Семенов 70, Виталий Вернидуб 88