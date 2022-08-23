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"Не работайте с судьями" - Вернидуб удален в матче с Колосом

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Интересное начала тренера в новом клубе

"Не работайте с судьями" - Вернидуб удален в матче с Колосом

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб получил две желтые, а следлвательно, красную карточку в матче против "Колоса".

На 81-й минуте встречи коуч выражал свое недовольство из-за момента, в котором на газоне оказался центрбек команды Иван Зотько. Один из помощников главного арбитра Юрия Иванова пожаловался на поведение Вернидуба, после чего рефери показал ему вторую желтую карточку.

После эпизода тренер показательно замахнулся рукой на четвертого арбитра встречи, а из подтрибунки крикнул – "не работайте с судьми".

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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Комментарии (6)
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Sisiha (Львов)
23.08.2022 в 19:23
Забыл куда вернулся?
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0
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
23.08.2022 в 20:42
Москаль, здрисни на московію і не гавкай.
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+4
0
grassion (Харьков)
23.08.2022 в 19:19
" Я тебе что-то говорил? Зачем ты его зовешь?"
Ответить
+2
0
MaximSK (Киев)
23.08.2022 в 19:19
Судьи тут не правы, ни за что показали ему вторую желтую карточку.
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+1
-2
grassion (Харьков)
23.08.2022 в 19:11
Этих тоже штрафовать! Придумали какой-то мах в лицо, потом начали угрожать.. Я худею с этого т.н. упл)) " Я тебе что-то говорил, зачем ты его зовешь?"
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+1
0
C_Ballack (Днепр)
23.08.2022 в 19:07
Юра бидляка ще той..
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+3
-3

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