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Неудачная премьера Григорчука. Видео гола и обзор матча Черноморец - Верес 0:1
"Верес" стартует с победы
Фото: УПЛ / Автор невідомий
Два тренера сегодня дебютировали в должности главных тренеров в клубах украинской Премьер-лиги. И если Юрий Вернидуб возглавил "Кривбасс" только этим летом, то Роман Григорчук принял предложение новых владельцев "Черноморца" еще во время зимнего антракта, однако из-за войны с россией дебютировал в официальном матче только в День флага. Премьера получилась не лучшей: "Черноморец" в номинально домашнем поединке уступил "Вересу". Для ровенчан результат 1:0 является одним из самых любимых в чемпионате Украины - не изменили они себе и сейчас, удовлетворившись минимальным успехом.
VBET лига. 1-й тур
23 августа Киев, НТК им. Банникова
Главный арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
Помощники: Александр Беркут (Симферополь), Виталий Скобля (Киев)
Черноморец - Верес 0:1
Гол: Дмитрий Клец 24
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