Неудачная премьера Григорчука. Видео гола и обзор матча Черноморец - Верес 0:1

Два тренера сегодня дебютировали в должности главных тренеров в клубах украинской Премьер-лиги. И если Юрий Вернидуб возглавил "Кривбасс" только этим летом, то Роман Григорчук принял предложение новых владельцев "Черноморца" еще во время зимнего антракта, однако из-за войны с россией дебютировал в официальном матче только в День флага. Премьера получилась не лучшей: "Черноморец" в номинально домашнем поединке уступил "Вересу". Для ровенчан результат 1:0 является одним из самых любимых в чемпионате Украины - не изменили они себе и сейчас, удовлетворившись минимальным успехом.

VBET лига. 1-й тур

23 августа Киев, НТК им. Банникова

Главный арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Помощники: Александр Беркут (Симферополь), Виталий Скобля (Киев)

Черноморец - Верес 0:1

Гол: Дмитрий Клец 24