Кльоц: Вспомнил, что у меня неплохо поставленный удар

Полузащитник ровенского "Вереса" Дмитрий Кльоц рассказал о своем голе в ворота одесского "Черноморца", который стал для команды победным (1:0) .

"Вспомнил, что у меня неплохо поставленный удар. Слава Богу, забил. Очень рад, потому что давно не забивал. Эмоции – только положительные. Самое главное, конечно, это результат команды – победа.

Для нас очень важно было начать чемпионат победы. Поздравляю команду, тренеров, президента. Мы все этого заслужили.

Сегодня было непросто. Мешала жара. Но мы очень грамотно отыграли позиционно и хорошо контратаковали. Если бы лучше реализовывали свои моменты – могли бы побыстрее закрывать игру", - сказал Кльоц.