Йовичевич: На Мудрика очень большой спрос, и он еще может увеличить эту стоимость

Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич подвел итог матча 1-го тура УПЛ с "Металлистом 1925" (0:0) .

– Ощущалось ли сегодня, что в атаке не хватает Траоре?

– Конечно, команде нужен такой футболист. Надеемся, он присоединится к нам уже через неделю во Львове. Думаю, с третьего тура сможем рассчитывать на него, если тот разговор, который у нас с ним был, будет реализован. Так что первые два тура будем без него, а с третьего, думаю, он присоединится к команде. Посмотрим, вы ведь знаете, что он долгое время тоже не играл, что у нас есть пара футболистов, которые будут набирать форму в ходе чемпионата. Это сегодняшние реалии. Как стечение обстоятельств заставляет нас собирать новую команду, так есть и футболисты, которые долгое время были травмированы – это Траоре, Кривцов и еще несколько игроков, у которых не было игровой практики, тот же Зубков, который тоже больше месяца даже не тренировался с "Ференцварошем". Так что вроде бы и есть новички, есть усиление, но еще, во-первых, они не сыгранны, а во-вторых, не готовы. Поэтому будем готовиться и улучшать форму. У нас большой запас потенциала, и я надеюсь, что мы будем набирать в ходе сезона и будем конкурентоспособными с любой командой УПЛ и в Лиге чемпионов. Нужно только время.

– Согласны ли, что "Шахтер" сегодня многое позволял сопернику у своих ворот?

– Мы заставили "Металлист 1925" обороняться на своей половине поля, хотя это команда, которая любит мяч так же, как и мы. У них много воспитанников "Шахтера", тренер сам "шахтерский", – а это культура паса. В прошлом году они тоже демонстрировали хороший футбол, и матч с "Шахтером" на "Олимпийском" был одним из лучших. Мы были свидетелями того матча. Так что есть культура паса, и сам Кривенцов любит это. А мы заставили их обороняться все время сегодня. И, действительно, когда ты все время проводишь в позиционной атаке в 50–60 метрах от своих ворот, то редкая контратака может пройти. Они тоже профессионалы, тоже хорошая команда, которая может использовать пространство и, когда ты запоздаешь с реакцией на потерю мяча, провести быструю контратаку. Плюс козырь каждой команды, когда она играет на оборону, это угловые, стандарты, что сегодня и было. Они и правда были близки к голу, но в целом, считаю, есть ощущение, что мы намного больше сделали с мячом, больше предложили: двигали мяч, двигали соперника, манипулировали соперником, использовали пространство и имели достаточно возможностей, чтобы выиграть матч. Однако этого не произошло. Парни отдали все силы по этой жаркой погоде, и, как для первого матча, можем занести игру в актив. Конечно, очко есть очко, а мы хотели победу. Но главное, что не случилось никаких внешних факторов, которые могли разрушить это историческое событие – первый матч после 9 месяцев. Счастливы, что все в порядке и мы можем спокойно вернуться домой.

– Скажите, сколько тренировок провели Тейлор и Петряк и почему вы доверили место в стартовом составе игрокам, которые только прибыли в команду?

– Уважаю ваш вопрос, но это тренерское решение. Мы считаем их усилением команды. И Тейлор, и Ваня Петряк прошли сборы со своими клубами, уже сыграли в чемпионате своих лиг, так что они готовы усилить нашу команду. И сегодня мы рассчитывали на их энергию, на их амбициозность, хотели посмотреть, что они могут в нынешней ситуации. Мне знакомы возможности ребят, которые были на наших сборах на этих позициях. И если мы считаем Ваню Петряка и Тейлора усилением, то они сегодня, по моему мнению, заслужили право играть. Не по сборам, где они заслужили место в основе, но если ты уже покупаешь игрока на усиление команды, то хочешь, чтобы он играл не после завершения чемпионата, а сразу. Хочешь посмотреть, что он может сейчас. Потом можно сделать анализ с другим игроком на этой позиции, а конкуренция уже расставит их по местам.

– Приход вингеров Петряка и Зубкова означает, что играющий на этой позиции Мудрик может покинуть команду?

– Вопрос больше к руководству клуба, которое это решает. На Мудрика очень большой спрос, ведь он является молодым футболистом, очень талантливым, с очень большим запасом прогресса. Он не является готовым продуктом, но при этом у него высокая стоимость. И он может увеличить эту стоимость, набирая опыт, играя с пространством, со временем, в условиях, когда у тебя идет или не идет игра, – персонально он растет с каждым матчем. Конечно, нам необходимы по два футболиста на каждую позицию, учитывая Лигу чемпионов и насыщенный график до 29 ноября. Четыре вингера в некоторых клубах даже недостаточно, нужен еще один запасной. И для тренера это уже может быть хороший вариант – под каждого соперника выбирать тактику: будешь на контратаках играть или в позиционной обороне. И такие исполнители заслуживают того, чтобы приходить в нашу команду. Ждем Зубкова, который пока после травмы занимается индивидуально. У нас есть несколько позиций, несколько сегментов, где очень большой запас прогресса. И это дает мне надежду, что со временем все будет хорошо.

– Что значит старт чемпионата для вас лично и для команды в целом с профессиональной, с эмоциональной точки зрения?

– Это значит, мы живы. "Шахтер" жив и украинский футбол жив. И речь Президента Зеленского дает надежду и вдохновение двигаться вперед. Если он бьется за целую Украину, то и мы можем внести маленький вклад за всех людей, которые любят футбол. Конечно, без болельщиков на трибунах совсем не то… Вы видите сами эти эмоции: пусто, очень грустно. Но мы работаем. Надо этот промежуточный период прожить вместе со всеми гражданами Украины и сделать футбол настолько качественным, насколько это возможно сейчас. Будем отдавать все силы, потому что это минимум, которым можем показать уважение всей стране и людям, которые сражаются за нас.

– Есть ли наработки по аренде или покупке центрального нападающего, который может помочь команде?

– Как я и говорил, первый матч является информативным. Это открытие чемпионата. Сборы – одно, а чемпионат – другое. В стрессовой ситуации, когда уже играешь на счет, играешь за очки, то можешь увидеть, что нам нужно в этот момент. Да, циркуляция мяча идет, структура идет, ротация идет – добираемся до пространства между линиями, доходим до фланговых атак, моменты были сегодня, и не хватило только гола, чтобы сказать сейчас, что я очень доволен командой, потому что выиграли. Я доволен командой, даже забирая одно очко. Доволен плюс-минус тем, что было на футбольном поле. Хотя они и имели свои моменты, но преимущество было на нашей стороне, была инициатива, мы были протагонистами матча, все время жили на половине поля соперника в поисках того гола, который не состоялся. Так что я благодарен команде за усилия – они отдали все, что есть. Будем искать свои очки в следующих матчах.

– Что чувствовали сегодня, когда после долгой паузы выходили на поле НСК "Олимпийский"? И какой смысл вкладываете в футбол сегодня?

– Прежде всего, мы соскучились по спортивным соревнованиям – 9 месяцев не было чемпионата. Знаете, это очень большая ответственность – выйти снова на этот стадион и играть в УПЛ после 9 месяцев. Показывая миру, что мы живы, что мы тут, что мы со своей стороны тоже показываем борьбу, что жизнь здесь не останавливается и каждый гражданин имеет свою сферу, свой аспект, свой бизнес и помогает стране, насколько может. Футбол дает очень большие эмоции всем болельщикам, всем солдатам, которые сейчас сражаются и воюют. Так что адреналин чувствовал очень большой с самого прибытия в Киев, и сегодня во время открытия, и когда проснулся утром от звука сирен. Это адреналин, это страх, который движет тебя вперед. Без страха нет куража, нет храбрости. Ты не можешь проявить сумасшедший кураж и смелость, если не имеешь адреналина. И сегодня в первом матче команда хотела показать себя. Я огорчен, что не выиграли, но счастлив и горд, что начался чемпионат.

– Вы как-то сказали, что футбол без болельщиков – это как сад без цветов. Когда война закончится и болельщики вернутся, кто из игроков "Шахтера", по вашему мнению, может стать тем "садовником", который соберет на трибунах зрителей?

– Увидим со временем, но у нас, еще раз скажу, есть запас потенциала команды, где индивиды могут расти. У нас очень большая концентрация талантов. Тут и Бондаренко, и Судаков, и Мудрик, и Бондарь. Здесь почти все – игроки сборных Украины. Можно сказать, что 70–80 процентов – сборники. В U19 есть Фарина, есть Козик, центральные защитники. У нас достаточно квалифицированных футболистов, которые мечтают играть за "Шахтер" уже в этом году и в будущем. Это уже не бразильский "Шахтер". Это смена поколений, смена генерации. И они должны брать на себя ответственность и показывать в каждом матче, что они заслужили быть тут. Мы долгое время мечтали, а не могли. Теперь пришло время взять характер в руки, если не сказать жестче, и нести вперед вместе со мной. Потому что они должны чувствовать голод, амбиции, сражаться за каждый матч и показать, что мы являемся такой же хорошей командой, какой и были. Много времени для этого понадобится? Возможно, да. Но "Шахтер" будет таким же сильным, каким и был.