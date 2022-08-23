СМИ: Setanta Sports и УПЛ готовят жалобу в Нацсовет на "1+1 медиа"

Дело тут уже не в разборках, а в смысле такого чемпионата: будем транслировать на своих каналах, просто потому что мы ими владеем. Так почему же эти каналы не дали больше Сетанты за телепул, где было 1+1, которое так радеет за развитие и популиризацию футбола???? А может Суркису и Бене пора перестать жить по советским лекалам и братковским понятиям? Орали про заангажированый канал Футбол. Пришла нейтральная сетанта, а они все на свои каналы тянут одеяло. 1+1-это уже не про комерцию или популиризацию - это про политический рупор. Хотите видеть ваше Динамо в играх типа ФИФА и за рубежом, пора принимать цивилизованные правила. УПЛ создавалась для комерциализации прав и соответственно, как следствие единого пула. А для привлечения болельщиков нужно работать с болельщиками, как в топ лигах, а не действовать аля совок, нанимая тупых непрофессиональных пенсов и двигаясь на старом багаже. Если вы лютый болельщик, то не пожалеете для своей команды денег на аттрибутику, на билет на стадион и на просмотр на платной платформе. А если Динамо или условный Шахтер смотрят только потому, что бесплатно показывают, то какой смысл? Завтра олигарх плюнет как это было с Днепром Коломойского и все клуб тю-тю. И кто его содержать будет, вы? Платить зарплату людям в клубе не? Или купить клуб сможете?