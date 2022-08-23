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СМИ: Setanta Sports и УПЛ готовят жалобу в Нацсовет на "1+1 медиа"
Кажется, нас ждут очередные судебные разборки
Канал Setanta Sports и
Об этом сообщает канал "Бей-беги".
Следовательно, в дальнейшем Нацсовет может применить разного рода санкции в отношении телеканала (ов) в случае принятия соответствующего решения.
Рассматривается возможность подачи судебного иска.
Напомним, что официально права на показ у УПЛ, однако 4 клуба – "Динамо", "Днепр-1", "Заря" и "Металлист" не передали свои права на показ матчей. Также под вопросом остается ФК Рух".
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