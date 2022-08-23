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СМИ: Setanta Sports и УПЛ готовят жалобу в Нацсовет на "1+1 медиа"

Премьер-лига
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(3 голосов)

Кажется, нас ждут очередные судебные разборки

СМИ: Setanta Sports и УПЛ готовят жалобу в Нацсовет на "1+1 медиа"

Новина українською

Канал Setanta Sports и УПЛ готовят жалобу в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания о неправомерном использовании их контента (а именно - трансляции матчей УПЛ) и нарушении Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах" медиагруппой "1+1 медиа" и телеканалом "2+2" в частности.

Об этом сообщает канал "Бей-беги".

Следовательно, в дальнейшем Нацсовет может применить разного рода санкции в отношении телеканала (ов) в случае принятия соответствующего решения.

Рассматривается возможность подачи судебного иска.

Напомним, что официально права на показ у УПЛ, однако 4 клуба – "Динамо", "Днепр-1", "Заря" и "Металлист" не передали свои права на показ матчей. Также под вопросом остается ФК Рух".

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Рух (Львов) СК Днепр-1 телепул Металлист (Харьков)
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Комментарии (12)
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
24.08.2022 в 00:24
Сектанта? От куда это недотрансляторы взялись? Опозорились на трансляции Динамо в квалификации ЛЧ. Да вам не кто вменяемый нечего не заплатит. То у нас нет украинского комментора то покажите нам повторы? Вы серьезно? А вы зачем? Просто перегонять картинку и считать бабки. Накуй идите
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Saronik3 (Caserta)
24.08.2022 в 00:06
Закрийте ці плюси нарешті!
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
24.08.2022 в 00:25
Забаньте этого комментатора нарештi
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Дя дя дя (Зескотинятинськ)
23.08.2022 в 23:35
Все буде норм. Зєля канал своїх пропагандонів не обідить. Наголосували? Хавайте)
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Spokoyno (Київ)
23.08.2022 в 23:22
ЖАХ... Розборки хто крутіший продовжується! А програє наш футбол! Для тих хто всі рівні... Ви дійсно вважаєте, що теж Динамо повинно СПУСКАТИСЯ по рівню переглядів до Інгульця, Кривбасу... перелік можна продовжити! А те що братки бажають зберегти для себе мільйону телеаудиторію варто "роз..."? Може босам клубів варто не бути босяками і не нагибати опонентів, а ДОМОВЛЯТИСЯ?
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scorpionsky (Измаил)
23.08.2022 в 23:38
Дело тут уже не в разборках, а в смысле такого чемпионата: будем транслировать на своих каналах, просто потому что мы ими владеем. Так почему же эти каналы не дали больше Сетанты за телепул, где было 1+1, которое так радеет за развитие и популиризацию футбола???? А может Суркису и Бене пора перестать жить по советским лекалам и братковским понятиям? Орали про заангажированый канал Футбол. Пришла нейтральная сетанта, а они все на свои каналы тянут одеяло. 1+1-это уже не про комерцию или популиризацию - это про политический рупор. Хотите видеть ваше Динамо в играх типа ФИФА и за рубежом, пора принимать цивилизованные правила. УПЛ создавалась для комерциализации прав и соответственно, как следствие единого пула. А для привлечения болельщиков нужно работать с болельщиками, как в топ лигах, а не действовать аля совок, нанимая тупых непрофессиональных пенсов и двигаясь на старом багаже. Если вы лютый болельщик, то не пожалеете для своей команды денег на аттрибутику, на билет на стадион и на просмотр на платной платформе. А если Динамо или условный Шахтер смотрят только потому, что бесплатно показывают, то какой смысл? Завтра олигарх плюнет как это было с Днепром Коломойского и все клуб тю-тю. И кто его содержать будет, вы? Платить зарплату людям в клубе не? Или купить клуб сможете?
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+2
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Дя дя дя (Зескотинятинськ)
23.08.2022 в 23:41
Почему не дали больше - потому что транслировать Минай-Рух никому нафиг не надо. Прибыльные матчи ДК, ШД, ЗЛ, ДД.... Может ВП и ЧО. А остальное - лишний багаж
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scorpionsky (Измаил)
23.08.2022 в 23:43
Мое мнение: непонятно, зачем эти четыре клуба соглашались на создание УПЛ, если создание премьер-лиг или суперлиг - это всегда про коммерцию. Так поступила английская федерация, так поступают многие лиги, создавая орган типа УПЛ. Много лет одно и тоже. Тогда расфомировуйте УПЛ и каждый пусть в свой огород идет. И будем наблюдать за огородным футболом.
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scorpionsky (Измаил)
23.08.2022 в 23:49
Дя дя дя (Зескотинятинськ) Там о прибыльности речи не идет. Условный 1+1 заработает на рекламе во время топовой мыльной оперы больше, чем во время нашего топового футбола: и это факт. У нас даже наш футбол это узконишевый продукт, который за счет рекламы вряд ли окупиться, ибо наш рекламный рынок даже в самое лучшее время был в раз 10 ниже даже польского. 1+1 - это дотационный канал.
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Spokoyno (Київ)
23.08.2022 в 23:50
Тому що на матчах з участю Динамо можна заробити на рекламі. А кому продаси матчі між умовними мінгульцями... Це як на трибуни Динамо приходить десять, двадцять, а то і більше тисяч вболівальників, а деякі матчі інших не збирають і тисячі, а доходи з переглядів... що потрібно ділити порівну? Бо чемпіонат один! Колись подібні розбори в телепулі Ла Ліги були... Ну не погоджувались два їх Гранди зі зрівнялівкою.
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scorpionsky (Измаил)
23.08.2022 в 23:52
Spokoyno (Київ) Объяснил выше "о прибыльности". Дело не в комерции 1+1 а в его хозяинах Суркисе и Коломойском, вот и все. P. S Ну если так, то давайте создавайте отдельную лигу из четырех команд и играйте там, раз вам остальные не нужны.
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Spokoyno (Київ)
24.08.2022 в 00:22
scorpionsky А що вам вдалося, щось подібне вищесказаному створити Може досить когось вчити, як у футбол грати, клуби організовувати... Так я теж не у захваті от братків! Ні по менеджменту клубу, ні тим більш їх політичних вподобаннях. Та і грошей в них на дійсно великий клуб просто НЕТ! Але клуб і футбольну школу, вихованці якої грають у багатьох інших командах, утримують саме вони. Так до походження ціх грошей теж є питання! До речи ви так і не відповіли, гроші за білети теж треба ... "Забрать и поделить!"
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