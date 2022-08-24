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Шершень: Сыграть вничью с Шахтером - это тоже неплохо
Матч-открытие УПЛ завершился без голов
Фото: Металлист 1925
Защитник "Металлиста 1925" Михаил Шершень поделился мыслями после ничьей с "Шахтером" (0:0) в рамках 1-го тура УПЛ.
– Михаил, что ты можешь сказать по поводу игры, хороший результат?
– Наверное, что результат неплохой. Мы хотели победить. Сыграли вничью – это тоже неплохо.
– "Шахтер", возможно, и владел инициативой в матче, но если посмотреть на количество опасных моментов, то кажется, что здесь у них преимущества не было?
– Да, мы сыграли плотно у своих ворот. Поэтому таких, чтобы 100% моментов у них, кажется, и не было. А у нас были хорошие моменты, как в первом, так и во втором тайме.
– Ты сегодня по позиции противостоял одному из самых популярных украинских футболистов Михаилу Мудрику, было сложно?
– Стараюсь не думать о том, против кого приходится играть. Просто выполняю задание и все.
– Чемпионат начался. К счастью, обошлось без воздушных тревог. Были какие-то беспокойные мысли, страх?
– Та нет. Если честно, то не было ничего подобного. Чувствовал себя в безопасности. Все нормально, – сказал Шершень.
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