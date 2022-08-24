Ингулец - Александрия: где и когда смотреть матч УПЛ

Поскольку матчи "Ингульца" и "Александрии", по причине еврокубковой занятости "Динамо" и "Днепра-1", выпали из программы первого тура, в УПЛ решили, что представителям Кировоградской области не стоит "просиживать штаны". Их игра седьмого тура, которая должна была быть сыгранной в середине октября, была перенесена на 25-е августа. Необычное решение.

"Горожане" Юрия Гуры в прошлом сезоне показали себя в качестве неуступчивого оппонента, с которым тяжело играть всем, начиная от чемпиона и заканчивая аутсайдером. "Ингулец" же два сезона подряд продолжает искать себя в элите. Лавриненко способен построить интересную команду, однако пока его "казаки" лишь боролись за выживание. Посмотрим как будет на этот раз.

Смотрите матч седьмого тура УПЛ в четверг, 25-го августа, на канале "Setanta Sports". Начало игры в 13:00. "Setanta" - официальный транслятор нового сезона украинского первенства.

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