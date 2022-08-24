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Среди них есть и легионер. Металлист представил девять новичков
Футболисты будут выступать за харьковский клуб
Фото: ФК Металлист
"Металлист" на своем официальном сайте представил девятерых новичков, которые помогут команде в сезоне-2022/23.
Состав харьковчан пополнили сразу двое голкиперов - 20-летний Мирослав Зновенко, ранее выступавший в академии "Зари", "Металлиста" и "Днепра-1", и 23-летний Орест Костик - экс-игрок "Вереса", тернопольской "Нивы" и "Львова". Новичком команды стал Александр Каплиенко, который последний сезон провел в латвийской "Ауде".
Два вингера - Дмитрий Коркишко из "Актобе" и Даниил Кныш из "Миная". Также бывший полузащитник "Вереса" Сергей Панасенко. Все трое присоединились к команде еще в прошлом месяце.
Кроме украинцев есть и один легионер - игрок национальной сборной ДР Конго Симон Памбу, ранее выступавший за "Реджину", "Гренобль", "Газ-Метан" и словацкий "ДАК". Хавбек Максим Багачанский прошлый сезон провел в ФК "Волчанск". Форвард Максим Прядун перешел из донецкого "Олимпика".
Напомним, свой первый матч в новом сезоне Металлист проведет против львовского "Руха". Игра состоится сегодня, 24 августа, в 15:00.
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