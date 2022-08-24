Вишняк - о победе над Кривбассом: Матч получился нервным и боевым

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк прокомментировал победу своей команды над "Кривбассом" (1:0).

"Во-первых, хочется поблагодарить наших ВСУ за то, что матч состоялся. Также за возможность вообще готовиться к чемпионату. Поэтому большое им спасибо.

Что касается матча, то, конечно, пересказывать не буду. Скажу лишь, что стартовые туры более характерны, а не мастерские.

Футболисты не имели игровой практики в официальных матчах. Большое количество брака, большое количество ошибок с обеих сторон. Много столкновений, единоборств. Потому и такая нервная игра получилась. Я рад, что мои ребята проявили характер и сумели забить победный гол. Был боевой матч", – сказал Вишняк.