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"Не хватило хладнокровия". Трубин - о ничьей с Металлистом 1925
Первый матч сезона без голов
Фото: ФК Шахтер Донецк
Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал матч-открытие чемпионата Украины с "Металлистом 1925" (0:0):
– УПЛ наконец-то вернулась, скучал по чемпионату?
– Конечно! Я не играл в официальных поединках 9 месяцев и очень скучал по этому. Перед матчем даже был легкий мандраж. Рад, что все прошло хорошо, но расстроен результатом.
– Матч начался непривычно рано. Это сказалось на игре команды?
– Я бы не сказал, что сильно сказалось. Поле, мяч и все остальное у нас с "Металлистом 1925" было одинаковым, так что все в равных условиях. Единственное, было очень жарко и поле не было влажным, потому и мяч ходил не быстро.
– Чего не хватило для победы?
– Последнего паса, последнего касания, чтобы забить.
– Отсутствие забитых мячей – заслуга обороны "Металлиста 1925" или проблемы с реализацией у "Шахтера"?
– Мне кажется, 50 на 50. Соперник провел большую работу, хорошо обороняясь всю игру, но и нам не хватило хладнокровия. Этот матч все-таки был первым после долгого перерыва, нужно работать дальше.
– Что-то хочешь сказать болельщикам в День Независимости Украины?
– Хочу сказать, что все будет хорошо, мы победим. Слава Украине!
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