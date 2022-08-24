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"Не хватило хладнокровия". Трубин - о ничьей с Металлистом 1925

Премьер-лига
(1 голосов)

Первый матч сезона без голов

"Не хватило хладнокровия". Трубин - о ничьей с Металлистом 1925

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал матч-открытие чемпионата Украины с "Металлистом 1925" (0:0):

– УПЛ наконец-то вернулась, скучал по чемпионату?

– Конечно! Я не играл в официальных поединках 9 месяцев и очень скучал по этому. Перед матчем даже был легкий мандраж. Рад, что все прошло хорошо, но расстроен результатом.

– Матч начался непривычно рано. Это сказалось на игре команды?

– Я бы не сказал, что сильно сказалось. Поле, мяч и все остальное у нас с "Металлистом 1925" было одинаковым, так что все в равных условиях. Единственное, было очень жарко и поле не было влажным, потому и мяч ходил не быстро.

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– Чего не хватило для победы?

– Последнего паса, последнего касания, чтобы забить.

– Отсутствие забитых мячей – заслуга обороны "Металлиста 1925" или проблемы с реализацией у "Шахтера"?

– Мне кажется, 50 на 50. Соперник провел большую работу, хорошо обороняясь всю игру, но и нам не хватило хладнокровия. Этот матч все-таки был первым после долгого перерыва, нужно работать дальше.

– Что-то хочешь сказать болельщикам в День Независимости Украины?

– Хочу сказать, что все будет хорошо, мы победим. Слава Украине!

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В статье: Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков) Анатолий Трубин
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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