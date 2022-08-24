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Что-то пошло не так. Вацко не будет комментировать матч Рух - Металлист

Премьер-лига
(1 голосов)

Игра начнется в 15:00

Что-то пошло не так. Вацко не будет комментировать матч Рух - Металлист

footballua.tv

Новина українською

Известный украинский комментатор Виктор Вацко не будет комментировать сегодняшний матч 1-го тура УПЛ "Рух" - "Металлист", как планировалось ранее. Как сообщает официальный сайт львовян, на финальной стадии переговоров клуб и комментатор не смогли достигнуть согласия.

Новый комментатор не называется. Но "Рух" добавил, что трансляция поединка все равно состоится на клубном YouTubе-канале RUH TV, львовском телеканале "НТА" и на платформе MEGOGO.

Встреча "Рух" - "Металлист" запланирована на 15:00. Добавим, что за ходом матчей в текстовой трансляции можно будет следить на UA-Футбол.

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В статье: Виктор Вацко Рух (Львов) Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Рух

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