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Что-то пошло не так. Вацко не будет комментировать матч Рух - Металлист
Игра начнется в 15:00
footballua.tv
Известный украинский комментатор Виктор Вацко не будет комментировать сегодняшний матч 1-го тура УПЛ "Рух" - "Металлист", как планировалось ранее. Как сообщает официальный сайт львовян, на финальной стадии переговоров клуб и комментатор не смогли достигнуть согласия.
Новый комментатор не называется. Но "Рух" добавил, что трансляция поединка все равно состоится на клубном YouTubе-канале RUH TV, львовском телеканале "НТА" и на платформе MEGOGO.
Встреча "Рух" - "Металлист" запланирована на 15:00. Добавим, что за ходом матчей в текстовой трансляции можно будет следить на UA-Футбол.
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