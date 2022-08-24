Ахметов: Сегодня мы как никогда раньше понимаем настоящую цену Независимости

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов поздравил поздравил украинцев с 31-й годовщиной Независимости.

"Дорогие украинцы! Сегодня мы очень ясно, возможно, как никогда раньше, понимаем, что такое Независимость и какова ее настоящая цена.

Уже полгода мужественные украинские воины сражаются с врагом, который захотел забрать нашу землю, нашу свободу, наш выбор. Сражаются за то, чтобы Украина жила, сражаются за будущее нашей страны. Уже полгода каждый украинец живет одной мечтой, имя которой – Победа Украины. И эта мечта обязательно станет реальностью. Благодаря героизму каждого – на фронте и в тылу, внутри Украины и за ее пределами.

Благодаря нашим воинам, чей подвиг уже вошел в историю. Благодаря медикам, ведущим борьбу за жизни людей. Благодаря работникам промышленности, которые остались на производствах, сохраняя и поддерживая стабильность экономики Украины. Благодаря героизму аграриев, которые работают в поле, несмотря на затаившуюся там смертельную опасность. Благодаря героизму учителей, шахтеров, спасателей, работников инфраструктуры. В море и на суше, под землей и в небе.

Я знаю, что в сердцах украинцев достаточно любви и единения, чтобы выстоять и победить. А после – восстановить нашу Украину, чтобы в ней процветали нынешние и будущие поколения. Я желаю всем нам долгих мирных лет. Вместе мы сейчас строим прочный фундамент для сильной и процветающей Украины будущего. Украины, в которой нас ждет еще много поводов для гордости.

Пусть на нашей земле как можно скорее воцарится мир! С праздником! С Днем Независимости Украины!", - говорится в поздравлении Ахметова.