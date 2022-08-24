Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вслед за Зарей. Рух не допустил Setanta на матч с Металлистом
Данные будут переданы в КДК
Фото: dynamo.kiev.ua
Съемочную группу телеканала Setanta Sports не пустили на матч 1-го тура чемпионата Украины "Рух" - "Металлист". Об этом сообщает пресс-служба лиги.
"В связи с недопущением футбольным клубом "Рух" съемочной группы на позиции для съемки матча "Рух" - "Металлист", Передвижная Телевизионная станция официального транслятора Setanta Sports была вынуждена покинуть стадион "Украина", на котором проводится матч.
После получения всех официальных рапортов и документов данные об инциденте будут переданы на рассмотрение контрольно-дисциплинарного комитета УАФ", - говорится в заявлении УПЛ.
Напомним, подобная ситуация произошла вокруг матча "Заря"- "Ворскла", когда Setanta Sports не предоставили сигнал для трансляции. Таким образом, трансляция поединка будет доступна на клубном YouTubе-канале RUH TV и львовском телеканале "НТА".
Матч начнется в 15:00.
Популярное сейчас
- АПЛ: все трансферы лета-2022
- "Могло быть 6 или 7 голов". Луческу назвал причины поражения от Бенфики
- В первые часы Дня Независимости россияне ударили ракетами по ряду украинских городов и областей
- Арсенал повторил уникальный рекорд Премьер-лиги, единолично державшийся более 80 лет
- Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО