Вслед за Зарей. Рух не допустил Setanta на матч с Металлистом

Съемочную группу телеканала Setanta Sports не пустили на матч 1-го тура чемпионата Украины "Рух" - "Металлист". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"В связи с недопущением футбольным клубом "Рух" съемочной группы на позиции для съемки матча "Рух" - "Металлист", Передвижная Телевизионная станция официального транслятора Setanta Sports была вынуждена покинуть стадион "Украина", на котором проводится матч.

После получения всех официальных рапортов и документов данные об инциденте будут переданы на рассмотрение контрольно-дисциплинарного комитета УАФ", - говорится в заявлении УПЛ.