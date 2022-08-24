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Вслед за Зарей. Рух не допустил Setanta на матч с Металлистом

Премьер-лига
(1 голосов)

Данные будут переданы в КДК

Вслед за Зарей. Рух не допустил Setanta на матч с Металлистом

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Съемочную группу телеканала Setanta Sports не пустили на матч 1-го тура чемпионата Украины "Рух" - "Металлист". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"В связи с недопущением футбольным клубом "Рух" съемочной группы на позиции для съемки матча "Рух" - "Металлист", Передвижная Телевизионная станция официального транслятора Setanta Sports была вынуждена покинуть стадион "Украина", на котором проводится матч.

После получения всех официальных рапортов и документов данные об инциденте будут переданы на рассмотрение контрольно-дисциплинарного комитета УАФ", - говорится в заявлении УПЛ.

Напомним, подобная ситуация произошла вокруг матча "Заря"- "Ворскла", когда Setanta Sports не предоставили сигнал для трансляции. Таким образом, трансляция поединка будет доступна на клубном YouTubе-канале RUH TV и львовском телеканале "НТА".

Матч начнется в 15:00.

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В статье: Рух (Львов) Телеканал Setanta Sports телепул Металлист (Харьков)
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (11)
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Swordman (Днепропетровск)
24.08.2022 в 15:30
на твиче идет трансляция )))
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0
0
Gallardo (Krivbass) (Krivoy Rog)
24.08.2022 в 15:18
Сектанта уже пожалела что связалась с украинской мафией
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+1
0
satellite (Харьков)
24.08.2022 в 15:17
Пустили или выпустили,мне оно и на хрен не надо. Из за этих качелей,вообще матч х.й посмотришь. Одни лавэ не поделят,другие ни хрена посмотреть не могут!!!
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+1
0
Дя дя дя (Зескотинятинськ)
24.08.2022 в 15:10
Або сетанта піде на поступки, або програють усі, включно з сетантою
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+2
0
Dimoncho (Kharkiv)
24.08.2022 в 15:13
или суркисов поставят на место и все матчи будут на Сетанте и все будут счастлива (кроме суркиса)
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0
-3
Alex-696 (Немирів)
24.08.2022 в 15:14
А до чого тут суркіс? Рух на плюсах не показують, у них свій транслятор. Аби щось перднути?
+2
0
Дя дя дя (Зескотинятинськ)
24.08.2022 в 15:15
Каким образом интересно? И дело не только в Динамо. Еще Днепр, Заря, Рух.
+2
0
Dimoncho (Kharkiv)
24.08.2022 в 15:03
0:3 и штраф
Ответить
0
-1
Alex-696 (Немирів)
24.08.2022 в 15:13
Страшно, що прогрАєте?
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
24.08.2022 в 15:02
каждый распределяеться своими деньгами как хочет --тут советчиков не надо --лучше сократите до минимума слуг футбола их больше чем команд и жрут они хорошие бабки за безделие
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+1
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
24.08.2022 в 14:55
От знаєте, як би я не виступав тут у коментах за доступність трансляції УПЛ, я вважаю недопуск знімальної групи (пофіг якої, Сетанта, 2+2, Футбол 1 неіснуючий вже, УТ1) - це уже занадто і це перешкоджання журналістській діяльності. Якщо у Руха є контракт з 1+1, а у УПЛ є контракт з Сетантою, то хай ставлять дві камери і знімають окремо, ну а потім уже в суді розбираються, наскільки це правильно, законно і тд... Взагалі, в ідеалі зараз було б повторення ситуації 2008-2009 років, коли на Ут1 йшли 2-3 матчі туру в галімій якості, але для всіх, а на Футбол 1 була паралельна трансляція цих матчів, а також всіх інших матчів УПЛ в HD за бабки. Ось це б і був компромісний варіант...
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+2
0

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