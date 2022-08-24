  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Youtube заблокировал трансляцию матча Рух - Металлист на канале львовян
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Youtube заблокировал трансляцию матча Рух - Металлист на канале львовян

Премьер-лига
(4 голосов)

Зато показывают на MEGOGO

Youtube заблокировал трансляцию матча Рух - Металлист на канале львовян

ФК Рух

Новина українською

Видеосервис Youtube заблокировал прямую трансляцию матча 1-го тура УПЛ "Рух" - "Металлист" на клубном канале львовян "RUH TV".

"Видео недоступно. Его нельзя смотреть из-за жалобы на нарушение авторских прав от пользователя "Объединение Профессиональных Футбольных Клубов "Премьер-Лига".

Ранее львовский "Рух" не допустил съемочную группу телеканала Setanta Sports на стадион "Украина". Также добавим, что на телеканале "НТА" матч тоже не показывают, хотя клуб анонсировал трансляцию на нем. При этом, игра доступна на канале "Ruh TV" на платформе MEGOGO.

Напомним, вчера, 23 августа, из-за жалобы был заблокирован матч "Заря" – "Ворскла" (3:1) на YouTube-канале Football Hub, но уже после окончания поединка.

Youtube заблокировал трансляцию матча Рух - Металлист на канале львовян - изображение 1
Youtube заблокировал трансляцию матча Рух - Металлист на канале львовян - изображение 2
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) телепул Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (24)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
hochu.piva (Краматорск)
24.08.2022 в 16:51
по нта пропал сигнал
Ответить
0
0
Андрей(Киев) (Киев)
24.08.2022 в 16:23
Чемпионат Испании,Италии,команды сами продают права транслятора,а в нашей демократической стране команды принуждают идти на поводу у большинства(прям как колхозы при социализме).
Ответить
+1
-3
clasicus (Сеул)
24.08.2022 в 16:07
Що ж це виходить: щоб подивитися матч - треба заплатити Мегого? А чого канал НТА не показують на Т2 по всій країні?
Ответить
+3
0
miruk 81 (львів)
24.08.2022 в 16:10
Якщо б Рух увійшов в телепул то і їхні матчі як і весь ЧУ був би платним. Те що не показують по НТА це не підтримую
Ответить
0
0
clasicus (Сеул)
24.08.2022 в 16:12
Конкретно зараз щоб подивитись рух на каналі НТА - треба мати підписку на Мегого. Тому що НТА не показують по Т2 по всій країні. Можливо у Львівській області лише, цього не знаю. Але факт залишається фактом.
0
0
miruk 81 (львів)
24.08.2022 в 16:15
НТА можна подивитись і в інтернеті онлайн, але проблема в тому що там немає трансляції матчу
0
0
clasicus (Сеул)
24.08.2022 в 16:18
Правильно. Бо прилетів страйк на відео і заблокували за порушення авторських прав. Але ж у багатьох людей в селах, як люблять говорити деякі люди, інтернет поганий або взагалі немає і є лише Т2 - а НТА там немає.
0
0
miruk 81 (львів)
24.08.2022 в 16:01
Доречі онлайн можна подивитись на фейсбук
Ответить
+1
0
miruk 81 (львів)
24.08.2022 в 16:00
І все таки не розумію, якщо клуб не хоче в телепул, не підходять умови, чому його мають заставляти?
Ответить
+2
-1
OctoberFest (Голая Пристань)
24.08.2022 в 16:05
пояснюю: все вирішується більшістю. більшість проголосувала за сетанту. ось і все
Ответить
+3
-1
miruk 81 (львів)
24.08.2022 в 16:08
Неправда. Немає поняття більшості в даному випадку. Кожен клуб міг підписати угоду про вхід в телепул а міг і не підписати
+2
-2
OctoberFest (Голая Пристань)
24.08.2022 в 16:22
ти визначся спершу: ти не розумієш чи це неправда. почитай регламентні документи, тоді сперечайся. у коментарях 90% тих, хто сперечається, просто не знають закони і дивляться на інших, як барани на нові ворота. на все добре жити у своєму вимірі
+2
0
Tom Valentine (Bolintci)
24.08.2022 в 16:00
А кому-то интересен вообще этот матч, а?
Ответить
+2
-3
Romerik (YNWA)
24.08.2022 в 15:57
Дурачки Я ж казав шо і цих заблокують. Вони думають з іноземною компанією будуть поводити себе як бидло і бариги, так само як і завжди. А ніх*я
Ответить
+3
-2
Lion Killer (Львів)
24.08.2022 в 15:53
Козловський козел ше той.
Ответить
+3
0
Dimoncho (Kharkiv)
24.08.2022 в 15:52
0:3 и штраф
Ответить
+3
-4
miruk 81 (львів)
24.08.2022 в 16:03
За що штраф? Клуб не ввійшов в телепул. Має повне право.
Ответить
+4
-2
Dimoncho (Kharkiv)
24.08.2022 в 16:04
откуда инфа, что он имеет такое право?
+1
-3
miruk 81 (львів)
24.08.2022 в 16:06
Ато сказав що він зобовязаний увійти. Нігде в регламенті змагань не зазначається вхід в телепул як обовязок. Тому й штрафу не може бути
Ответить
+2
-1
snakeman (Харьков)
24.08.2022 в 15:49
МЕГОГО не показывает матч тоже. Президент Руха пи два раз
Ответить
+1
-1
miruk 81 (львів)
24.08.2022 в 16:03
Мегого показує
Ответить
0
0
RicoRico (Кривой Рог)
24.08.2022 в 15:49
Браво Ютуб))) потрібно ставити на місце братків
Ответить
+5
-2
RicoRico (Кривой Рог)
24.08.2022 в 15:48
А на Мегого потрібна підписка))) Класно Рух популяризує футбол))) горлали що можно буде безкоштовно дивитися))) а Мегого знає що матчі Руху потрібно показувати безкоштовно?
Ответить
+3
-1
snakeman (Харьков)
24.08.2022 в 15:46
Рух ответит за произвол
Ответить
+5
-2

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде