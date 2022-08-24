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Youtube заблокировал трансляцию матча Рух - Металлист на канале львовян
Зато показывают на MEGOGO
ФК Рух
Видеосервис Youtube заблокировал прямую трансляцию матча 1-го тура УПЛ "Рух" - "Металлист" на клубном канале львовян "RUH TV".
"Видео недоступно. Его нельзя смотреть из-за жалобы на нарушение авторских прав от пользователя "Объединение Профессиональных Футбольных Клубов "Премьер-Лига".
Ранее львовский "Рух" не допустил съемочную группу телеканала Setanta Sports на стадион "Украина". Также добавим, что на телеканале "НТА" матч тоже не показывают, хотя клуб анонсировал трансляцию на нем. При этом, игра доступна на канале "Ruh TV" на платформе MEGOGO.
Напомним, вчера, 23 августа, из-за жалобы был заблокирован матч "Заря" – "Ворскла" (3:1) на YouTube-канале Football Hub, но уже после окончания поединка.
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