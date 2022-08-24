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Матч Рух - Металлист приостановлен из-за воздушной тревоги
Впервые в истории лиги
Фото: ФК Рух / Автор невідомий
Матч первого тура украинской Премьер-лиги "Рух" - "Металлист" был приостановлен на 44-й минуте из-за воздушной тревоги. После объявления диктора игроки покинули поле и направились в укрытие.
Отметим, что это первый в истории УПЛ матч, приостановленный из-за воздушной тревоги. Ранее
Сразу после завершения воздушной тревоги команды вернутся на поле, получают пять минут на разминку и возобновляется поединок. За ходом встречи следите в нашем текстовом онлайне
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