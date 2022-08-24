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Матч Рух - Металлист приостановлен из-за воздушной тревоги

Премьер-лига
(1 голосов)

Впервые в истории лиги

Матч Рух - Металлист приостановлен из-за воздушной тревоги

Фото: ФК Рух / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Матч первого тура украинской Премьер-лиги "Рух" - "Металлист" был приостановлен на 44-й минуте из-за воздушной тревоги. После объявления диктора игроки покинули поле и направились в укрытие.

Отметим, что это первый в истории УПЛ матч, приостановленный из-за воздушной тревоги. Ранее приостанавливался поединок юношеского чемпионата U19 между "Черноморцем" и "Вересом".

Сразу после завершения воздушной тревоги команды вернутся на поле, получают пять минут на разминку и возобновляется поединок. За ходом встречи следите в нашем текстовом онлайне здесь.

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В статье: Рух (Львов) Металлист (Харьков)
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Комментарии (6)
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storm_ua (Николаев)
24.08.2022 в 17:03
Футбол это спорт и зрелище...кто должен воевать тот воюет..нет смысла показывать свою военщину на футбольном поле, там нужно показывать мастерство и результат. А не бегать в бомбоубежище по сто раз.Самый правильный план был один, проводить упл в Польше. Но аферисты и корупционеры, уничтожающие наш футбол десятилетиями и здесь обгадились, приняли наихудшее решение . Выродки поганые.
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+2
-1
snakeman (Харьков)
24.08.2022 в 16:28
Ребята сидят и наверное даже не знают, что их никто не видит и не увидит из-за президента руха (((
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+1
0
Gallardo (Krivbass) (Krivoy Rog)
24.08.2022 в 16:26
Так можно и часами сидеть ждать
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+1
0
storm_ua (Николаев)
24.08.2022 в 16:07
И набуя такой футбол, смысл...дблы плять...Подвергаете риску людей
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-1
balamyt (Boston)
24.08.2022 в 16:41
А где ты сидишь...ты не подвергаешся риску...Футболисты ..как и солдаты ...выполняют свою задачу ....Поддержать солдат на фронте и укр.футбол..Чтобы он ЖЫЛ...как живе Украина в огне...А тебе Поцу наверно это не понять...даже учитывая что ты из Николаева .который тоже периодически обстреливают...Наверно ..по твоей логике ..чтобы не подвергатся риску ...нужно сложить оружие и сдатся путинским оркам...Сдать Николаев а потом Одессу..т.к. эти нелюди на этом не остановятся...
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
24.08.2022 в 16:56
Риску подвержен любой человек в своём доме.
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0

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