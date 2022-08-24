Матч Рух - Металлист приостановлен из-за воздушной тревоги

Матч первого тура украинской Премьер-лиги "Рух" - "Металлист" был приостановлен на 44-й минуте из-за воздушной тревоги. После объявления диктора игроки покинули поле и направились в укрытие.

Отметим, что это первый в истории УПЛ матч, приостановленный из-за воздушной тревоги. Ранее приостанавливался поединок юношеского чемпионата U19 между "Черноморцем" и "Вересом".