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Луческу: Не стоит сравнивать Шахтер с Динамо. У горняков есть возможность приобрести футболистов высокого уровня

Премьер-лига
(2 голосов)

Тренер киевлян рассказал о готовности команды к сезону

Луческу: Не стоит сравнивать Шахтер с Динамо. У горняков есть возможность приобрести футболистов высокого уровня

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу высказался о готовности к старту УПЛ.

- Мы потеряли нескольких важных игроков из-за повреждений - это Попов, Цыганков, Гармаш, Андриевский. Однако после восстановления эти опытные футболисты смогут помочь команде пережить это тяжелое время.

– После потери "Шахтером" ряда важных игроков "Динамо" является сильнейшей командой Украины?

– Не стоит сравнивать "Шахтер" с "Динамо", ведь у горняков есть возможность приобрести футболистов высокого уровня – вспомним тех же Нереса, Траоре. "Динамо" с момента моего прихода в клуб делает ставку на украинских игроков, воспитанников академии. Это не так легко, в футболе нужны игроки из других стран и культур, это создает хорошую конкуренцию и соревновательный дух.

Жаль, что "Шахтер" потерял своих игроков. Этот сезон будет очень трудным для нас всех. Мы пока не представляем, когда и в каких условиях мы будем играть, будут ли обстрелы во время матчей. Но мы должны продолжать играть – это очень важно для всех.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.08.2022 в 16:54
Их уже обоих не стоит ни с кем сравнивать.
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+1
0
avatar
WuTаng (Київ)
24.08.2022 в 16:41
В чемпіонаті ще не зіграв, а відмазки пішли. Діду, в тебе на відміну від шахтьора вся команда збереглась. Все буде добре, не сци. Як то кажуть Динамо не зможу, суддя допоможе!
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+1
-2
kiwa83 (черкаси)
24.08.2022 в 16:39
Поплив дід
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0
0

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