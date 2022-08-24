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Луческу: Не стоит сравнивать Шахтер с Динамо. У горняков есть возможность приобрести футболистов высокого уровня
Тренер киевлян рассказал о готовности команды к сезону
Фото: fcdynamo.com
Главный тренер "
- Мы потеряли нескольких важных игроков из-за повреждений - это Попов, Цыганков, Гармаш, Андриевский. Однако после восстановления эти опытные футболисты смогут помочь команде пережить это тяжелое время.
– После потери "Шахтером" ряда важных игроков "Динамо" является сильнейшей командой Украины?
– Не стоит сравнивать "Шахтер" с "Динамо", ведь у горняков есть возможность приобрести футболистов высокого уровня – вспомним тех же Нереса, Траоре. "Динамо" с момента моего прихода в клуб делает ставку на украинских игроков, воспитанников академии. Это не так легко, в футболе нужны игроки из других стран и культур, это создает хорошую конкуренцию и соревновательный дух.
Жаль, что "Шахтер" потерял своих игроков. Этот сезон будет очень трудным для нас всех. Мы пока не представляем, когда и в каких условиях мы будем играть, будут ли обстрелы во время матчей. Но мы должны продолжать играть – это очень важно для всех.
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