Луческу: Не стоит сравнивать Шахтер с Динамо. У горняков есть возможность приобрести футболистов высокого уровня

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу высказался о готовности к старту УПЛ.

- Мы потеряли нескольких важных игроков из-за повреждений - это Попов, Цыганков, Гармаш, Андриевский. Однако после восстановления эти опытные футболисты смогут помочь команде пережить это тяжелое время.

– После потери "Шахтером" ряда важных игроков "Динамо" является сильнейшей командой Украины?

– Не стоит сравнивать "Шахтер" с "Динамо", ведь у горняков есть возможность приобрести футболистов высокого уровня – вспомним тех же Нереса, Траоре. "Динамо" с момента моего прихода в клуб делает ставку на украинских игроков, воспитанников академии. Это не так легко, в футболе нужны игроки из других стран и культур, это создает хорошую конкуренцию и соревновательный дух.

Жаль, что "Шахтер" потерял своих игроков. Этот сезон будет очень трудным для нас всех. Мы пока не представляем, когда и в каких условиях мы будем играть, будут ли обстрелы во время матчей. Но мы должны продолжать играть – это очень важно для всех.