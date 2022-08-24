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Матч Рух – Металлист возобновлен. Пауза из-за воздушной тревоги продолжалась более получаса

Премьер-лига
(1 голосов)

Команды снова на поле

Матч Рух – Металлист возобновлен. Пауза из-за воздушной тревоги продолжалась более получаса

Скріншот з трансляції

UA-Футбол
Новина українською

Встреча стартового тура украинской Премьер-лиги между "Рухом" и "Металлистом" продолжается.

Напомним, что на 44-й минуте арбитр отправил команды в раздевалки из-за объявленной во Львове воздушной тревоги. В укрытиях футболисты находились чуть больше 30 минут.

После возвращения на поле игроки провели короткую разминку и продолжили играть остаток первого тайма. Команды согласились доиграть тайм, сделать паузу между таймами в пять минут, после чего начинать вторую половину. Следите за игрой в нашем текстовом онлайне здесь.

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В статье: Рух (Львов) Металлист (Харьков)
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