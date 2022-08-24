Матч Рух – Металлист возобновлен. Пауза из-за воздушной тревоги продолжалась более получаса

Встреча стартового тура украинской Премьер-лиги между "Рухом" и "Металлистом" продолжается.

Напомним, что на 44-й минуте арбитр отправил команды в раздевалки из-за объявленной во Львове воздушной тревоги. В укрытиях футболисты находились чуть больше 30 минут.