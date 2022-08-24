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Матч Рух – Металлист возобновлен. Пауза из-за воздушной тревоги продолжалась более получаса
Команды снова на поле
Скріншот з трансляції
Встреча стартового тура украинской Премьер-лиги между "Рухом" и "Металлистом" продолжается.
Напомним, что на 44-й минуте
После возвращения на поле игроки провели короткую разминку и продолжили играть остаток первого тайма. Команды согласились доиграть тайм, сделать паузу между таймами в пять минут, после чего начинать вторую половину. Следите за игрой в нашем текстовом онлайне
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