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MEGOGO закрыл трансляцию матча Рух - Металлист на своем сервисе

Премьер-лига
(2 голосов)

Противостояние продолжается

MEGOGO закрыл трансляцию матча Рух - Металлист на своем сервисе

Скріншот з трансляції

UA-Футбол
Новина українською

Медиасервис MEGOGO, владеющий правами на трансляцию канала "Рух ТВ", закрыл у себя на сервисе просмотр матча первого тура УПЛ между "Рухом" и "Металлистом".

На данный момент на странице канала находится надпись "Возникли проблемы с получением сигнала".

Напомним, что "Рух" отказался входить в единый телепул и хотел транслировать поединок против харьковчан на своей ютуб-странице. Однако стрим был заблокирован еще до стартового свистка.

Ранее мы сообщали, что матч "Рух" - "Металлист" стал первым в истории УПЛ, который прерывался из-за воздушной тревоги.

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В статье: Рух (Львов) телепул Megogo
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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
24.08.2022 в 17:21
всё для народа--когда вы уже нажрётесь
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+1
-1
Dimoncho (Kharkiv)
24.08.2022 в 17:20
0:3 + штраф
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+3
-2
avatar
WuTаng (Київ)
24.08.2022 в 17:15
Під час війни влаштувати війни між собою. Дякую, хлопці! Гріша, тобі окреме дякую і чекаю в Лозанні, раз ситуація з будкою тебе нічого не навчила!
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+3
0
clasicus (Сеул)
24.08.2022 в 17:14
Правильно зробили! Не треба показувати піратський контент!
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+3
0

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