MEGOGO закрыл трансляцию матча Рух - Металлист на своем сервисе

Медиасервис MEGOGO, владеющий правами на трансляцию канала "Рух ТВ", закрыл у себя на сервисе просмотр матча первого тура УПЛ между "Рухом" и "Металлистом".

На данный момент на странице канала находится надпись "Возникли проблемы с получением сигнала".

Напомним, что "Рух" отказался входить в единый телепул и хотел транслировать поединок против харьковчан на своей ютуб-странице. Однако стрим был заблокирован еще до стартового свистка.