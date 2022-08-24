Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
MEGOGO закрыл трансляцию матча Рух - Металлист на своем сервисе
Противостояние продолжается
Скріншот з трансляції
Медиасервис MEGOGO, владеющий правами на трансляцию канала "Рух ТВ", закрыл у себя на сервисе просмотр матча первого тура УПЛ между "Рухом" и "Металлистом".
На данный момент на странице канала находится надпись "Возникли проблемы с получением сигнала".
Напомним, что "Рух" отказался входить в единый телепул и хотел транслировать поединок против харьковчан на своей ютуб-странице. Однако стрим
Ранее мы сообщали, что матч "Рух" - "Металлист" стал первым в истории УПЛ, который
Популярное сейчас
- Что-то пошло не так. Вацко не будет комментировать матч Рух - Металлист
- Пожелал "мирного неба": лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости
- Динамо с треском вылетело из ЛЧ, Шахтер не забил на старте УПЛ. Главные новости за 23 августа
- Уже без Футболов и с почти единым пулом УПЛ. Где и как смотреть футбол в сезоне-2022/23
- Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака