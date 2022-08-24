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Суркис: Сделаем все возможное, чтобы приблизить нашу общую Победу
Поздравление президента Динамо с Днем независимости
fcdynamo.com
Президент "
"Дорогие болельщики киевского "Динамо", уважаемые соотечественники!
31-ю годовщину независимости наша страна встречает в условиях страшной кровопролитной войны, проходя очередное испытание на пути к безоговорочному суверенитету своей территории, снятию оков прошлого и развитию украинской государственности.
В это сложное время украинцы демонстрируют свои лучшие качества, которыми восхищается весь мир – отважность, несокрушимость, сплоченность, самоотверженность, трудолюбие, изобретательность. Уверен, что борьба многих поколений наших предков за независимое украинское государство будет успешно завершена, мы выдворим оккупантов и отстоим свой исторический выбор и право свободно жить на собственной земле.
Для киевского "Динамо" всегда было, есть и будет привилегией и невероятной честью выходить под сине-желтым флагом и представлять нашу прекрасную страну. И мы сделаем все возможное, чтобы приблизить нашу общую Победу, свободное и счастливое будущее.
Пусть мир и согласие вновь воцарятся на нашей родной земле, наши дома всегда будут наполнены спокойствием и радостью, сердца – любовью и гордостью за наше Отечество, а наше единение станет залогом восстановления и процветания нашего государства!
Верим в Вооруженные силы Украины, помогаем друг другу и боремся до Победы! Слава Украине и украинцам!", - говорится в заявлении Суркиса.
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