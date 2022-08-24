Суркис: Сделаем все возможное, чтобы приблизить нашу общую Победу

Президент " Динамо " Игорь Суркис поздравил болельщиков и просто украинцев с Днем независимости Украины.

"Дорогие болельщики киевского "Динамо", уважаемые соотечественники!

31-ю годовщину независимости наша страна встречает в условиях страшной кровопролитной войны, проходя очередное испытание на пути к безоговорочному суверенитету своей территории, снятию оков прошлого и развитию украинской государственности.

В это сложное время украинцы демонстрируют свои лучшие качества, которыми восхищается весь мир – отважность, несокрушимость, сплоченность, самоотверженность, трудолюбие, изобретательность. Уверен, что борьба многих поколений наших предков за независимое украинское государство будет успешно завершена, мы выдворим оккупантов и отстоим свой исторический выбор и право свободно жить на собственной земле.

Для киевского "Динамо" всегда было, есть и будет привилегией и невероятной честью выходить под сине-желтым флагом и представлять нашу прекрасную страну. И мы сделаем все возможное, чтобы приблизить нашу общую Победу, свободное и счастливое будущее.

Пусть мир и согласие вновь воцарятся на нашей родной земле, наши дома всегда будут наполнены спокойствием и радостью, сердца – любовью и гордостью за наше Отечество, а наше единение станет залогом восстановления и процветания нашего государства!

Верим в Вооруженные силы Украины, помогаем друг другу и боремся до Победы! Слава Украине и украинцам!", - говорится в заявлении Суркиса.