Рух - Металлист 1:2. Более четырех часов на один футбольный матч

Есть достаточно известная фраза, что история любит повторяться дважды - в виде трагедии и фарса. По ошибке данный фразеологизм приписывают немецкому философу Гегелю, правда исторического доказательства, что он так говорил нет. Как бы там ни было, история действительно часто повторяется по нескольку раз. Например, год назад львовский "Рух" в первом туре украинского чемпионата играл против харьковского дебютанта элиты - "Металлиста 1925". 12 (даже чуть больше) месяцев позади, снова первый тур УПЛ, и снова "Рух", и снова харьковский дебютант, на этот раз носящий имя "Металлист". Так может история действительно повторяется дважды.

Другая вещь, которая повторилась во второй раз за последнее время, это бунт клубов против УПЛ и Setanta. Вчера луганская "Заря" не пустила на стадион в Ужгороде официального транслятора и показывала свою игру на тех ресурсах, на которых посчитала нужным. Сегодня схожим путем пошел и львовский "Рух", правда здесь и УПЛ подготовилась - трансляция матча на Youtube была заблокирована еще до стартового свистка. При этом, канал "Ruh ТV" спокойно транслировал поединок. В общем, дело набирает обороты и мы продолжаем внимательно следить за данным процессом.

Были сегодня и исторические события. Например, первый в истории украинского футбола матч, прерванный из-за воздушных тревог. Четыре поединка, проведенные во вторник смогли избежать данной участи, однако в среду это таки случилось. По истечение сыгранных 43 минут, арбитр приостановил поединок и отправил команду в убежище. Поединок к слову был достаточно интересным. Команды активно начали, при этом именно "Металлист" смотрелся целостнее и увереннее. На их счету первый опасный момент, созданный новичком Коркишко - "Рух" ответил неплохим ударом Сапуги. Интенсивное начало сменилось средним темпом и наличием фолов, которые продолжались вплоть до последнего этапа тайма. А после взрыв (в перенесенном смысле, в наши дни следует уточнять). Сначала гол забил "Металлист" - шикарная передача Коркишко на Картушова, удар экс-капитана "Десны", сейв Панькива и добивание Подлепенца. Есть премьерный гол "нового Металлиста" в элите.

"Рух" помчался вперед, проспал опасный выпад два в два, а после ответил своей атакой. Таллес запустил Климчука в проход, форвард поочередно качнул двух защитников "Металлиста", а после еще и точно ударил в угол. Образцовый гол после быстрого выпада - претендент на главную красоту в туре. Спустя буквально минуту команды отправились в укрытие. Вернувшись, футболисты доиграли пять минут, которые остались от первой половины, передохнули, поменялись сторонами и продолжили. Правда ненадолго, ибо уже на 51-й минуте поединка снова завыла сирена и матч приостановили. Нет, все-таки история действительно повторяется дважды. Просто с разным временным отрезком.

С учетом тревоги, возвращения команд и последующей разминки, вторая вынужденная пазуа заняла порядка 80 минут! Вряд ли после такого стоило ожидать феерии или качественной игры от любой из команд. Футболистам необходимо было время, чтобы прийти в себя и разбегаться. В подобной ситуации выйти вперед автоматически означало получить огромное преимущество. Лучше своей возможностью воспользовались гости. Коркишко классно выиграл борьбу на фланге у Довгого, пробежал левым флангом и отдал точный пас на свеженького Прядуна - одиноко стоящий в штрафной форвард подписал для львовян смертный приговор. Кстати, до своего забитого он провел на поле чуть более трех минут. Команды провели на поле еще минут десять, как диктор в третий раз за поединок отправил всех в укрытие. Вы правильно поняли, снова воздушная тревога.

Последующая пауза заняла 35 минут, после чего команды все-таки доиграли сей многострадальный матч. "Металлист" победил со счетом 2:1 в игре, которая длилась более четырех часов - начали в 15:00, закончили после 19-ти. Будем надеяться, что такой матч - единичный случай.

VBET-лига. 1-й тур

24 августа, Львов, стадион "Украина"

Главный арбитр: Денис Шурман (Вишнёвое)

Ассистенты: Владимир Жарый (Павлоград), Ярослав Трехлиб (Днепр)

Рух - Металлист 1:2

Голы: Юрий Климчук 42 - Евгений Подлепенец 36, Максим Прядун 67

Рух: Юрий Панькив, Алексей Довгий (Валерий Федорчук 70), Юрий Климчук, Уив Соломон-Отабор (Богдан Бойчук 70), Максим Белый, Таллес Бренер, Марко Сапуга, Алексей Сыч, Ростислав Лях, Василий Рунич, Денис Слюсар

Металлист: Александр Рыбка, Александр Мизюк, Андрей Ралюченко, Дмитрий Коркишко, Сергей Панасенко (Максим Прядун 64), Егор Картушов, Евгений Подлепенец (Максим Багачанский 76), Виталий Федорив, Александр Каплиенко, Вячеслав Танковский, Юрий Романюк

Предупреждения: Марко Сапуга 34, Максим Белый 69 - Александр Каплиенко 31, Андрей Ралюченко 55