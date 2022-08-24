Шахтер будет базироваться в Польше. Игра с Динамо, возможно, пройдет за пределами Украины

Директор " Шахтера " по маркетингу Дмитрий Кириленко рассказал о функционировании клуба во время войны.

– Базирование клуба будет в Варшаве?

– Только для команды. Расположение клуба остается в Киеве. Нет причин, по которым я тоже должен ехать.

Но команда - игроки, тренеры, медперсонал - будет находиться в Варшаве и будет ездить в Украину на матчи чемпионата, а затем обратно на матчи Лиги чемпионов. Но как я говорю – клуб, офис и другие люди остаются в Киеве.

– Непрерывные путешествия из Варшавы в Украину на матчи УПЛ будут огромной логистической проблемой.

– Это правда. Принимая решение, мы подсчитали, сколько километров придется преодолеть команде с сентября по ноябрь. Это примерно 8-10 тысяч километров. И это без учета предстоящих выездных матчей Лиги чемпионов. Мы учитывали только поездки на матчи Лиги чемпионов в Варшаве и матчи чемпионата.

Мы сыграем все матчи украинской лиги в Украине. Поэтому мы будем постоянно передвигаться между Варшавой и Львовом, Киевом или другими городами Украины.

– То есть, не обсуждается тема игр УПЛ в Польше? А "Динамо", которое играло еврокубки в Лодзи и скоро будет выступать в Кракове?

– Это единственная такая возможность. Мы можем играть матчи УПЛ за пределами Украины, но только с другими участниками еврокубков, такими как "Динамо" или "Днепр-1".

Так что да, такой вопрос стоит. Пока не решено, где будем играть с "Динамо", но возможно, что игра пройдет за пределами Украины.