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Шахтер будет базироваться в Польше. Игра с Динамо, возможно, пройдет за пределами Украины
В Шахтере рассказали о функционировании клуба во время войны
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Patrick Goosen/BSR Agency
Директор "
– Базирование клуба будет в Варшаве?
– Только для команды. Расположение клуба остается в Киеве. Нет причин, по которым я тоже должен ехать.
Но команда - игроки, тренеры, медперсонал - будет находиться в Варшаве и будет ездить в Украину на матчи чемпионата, а затем обратно на матчи Лиги чемпионов. Но как я говорю – клуб, офис и другие люди остаются в Киеве.
– Непрерывные путешествия из Варшавы в Украину на матчи УПЛ будут огромной логистической проблемой.
– Это правда. Принимая решение, мы подсчитали, сколько километров придется преодолеть команде с сентября по ноябрь. Это примерно 8-10 тысяч километров. И это без учета предстоящих выездных матчей Лиги чемпионов. Мы учитывали только поездки на матчи Лиги чемпионов в Варшаве и матчи чемпионата.
Мы сыграем все матчи украинской лиги в Украине. Поэтому мы будем постоянно передвигаться между Варшавой и Львовом, Киевом или другими городами Украины.
– То есть, не обсуждается тема игр УПЛ в Польше? А "Динамо", которое играло еврокубки в Лодзи и скоро будет выступать в Кракове?
– Это единственная такая возможность. Мы можем играть матчи УПЛ за пределами Украины, но только с другими участниками еврокубков, такими как "Динамо" или "Днепр-1".
Так что да, такой вопрос стоит. Пока не решено, где будем играть с "Динамо", но возможно, что игра пройдет за пределами Украины.
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