Доминирование Зари и Харькова. Символическая сборная первого тура УПЛ

Стартовал новый сезон украинского чемпионата и ни один тур первенства не может считаться полноценным без официальной сборной от UA-Футбол. Возможно мы услышим некую критику, поскольку решили не ждать отставших и опубликовать команду лучших игроков на основании пяти, а не восьми игр. Но, во-первых, "семеро одного не ждут", а во-вторых, первый тур - слишком важное событие и мы не смогли удержаться от соблазна.

Наша сборная представлена схемой 4-1-3-2, где есть место классическим четырем защитникам, трем крепким созидателям, а также сразу двум форвардам, которые нас впечатлили больше остальных.

Вратарь - Олег Мозиль, "Металлист 1925"

В первом туре нового сезона 26-летний кипер не просто дебютировал за новую команду, он в принципе сыграл впервые в рамках УПЛ. И сделал это весьма добротно. Не сказать, что Мозиль в каждом из эпизодов выглядел хладнокровным, но на его счету свыше десятка сейвов, а также "сухой" матч против досрочного победителя прошлого розыгрыша. Отличное начало, Олег.

Правый защитник - Михаил Шершень, "Металлист 1925"

Еще один представитель коллектива Кривенцова, которого мы не смогли не отметить. Так уж повелось, что лидером "Шахтера" после ухода легионеров все дружно окрестили Михаила Мудрика. И в первом туре именно Шершень не дал юному таланту спуска. Да, несколько раз воспитанник "горняков" находил пространство и даже бил с опасных дистанций, но в большинстве случаев Шершень был победителем этой локальной дуэли. Добротный матч фулбека.

Центральный защитник - Юрий Романюк, "Металлист"

Не уходим далеко от Харькова. Формально Романюк играет на позиции правого защитника, но для удобства построения нашей команды мы временно переквалифицируем его в центрбека. В стартовом туре УПЛ 47-й номер харьковчан был неплох, причем сразу в двух ролях. Он успевал как подключаться к атакам своей команды, так и возвращаться назад, обеспечивая надежность у своих владений. Его персональным оппонентом на поле был Соломон-Отабор, которого наставник "Руха" первым и заменил. Показательно.

Центральный защитник - Роман Гончаренко, "Колос"

В прошлом сезоне 28-летний центральный защитник был важной частью "Вереса" Вирта, однако весной решил не продлевать контракт, отправившись покорять Ковалевку. В "Колосе" его ожидала непростая задача - нужно было заменить одного из лидеров, Попова, который уехал в Польшу. Гончаренко с задачей справился. Как и в "Вересе", Роман действовал надежно и агрессивно - был неуступчивым, заработал желтую, а также забил единственный гол, принесший коллективу Вышняка три бала.

Левый защитник - Евгений Пасич, "Верес"

Тяжелые времена иногда становятся предлогом для экспериментов. На один из таких в условиях кадровых проблем решился Юрий Вирт. Наставник на протяжении сборов наигрывал профильного полузащитника Евгения Пасича слева в обороне и не побоялся там же его выставить в первом туре. Получилось отлично. На счету Евгения не только уверенные действия в обороне, но и голевая на единственный гол, которую он отдал на...

Опорный полузащитник - Дмитрий Клец, "Верес"

Которую он отдал на Клеца. Именно он, еще один представитель ровенской команды, будет отвечать в нашей сборной за работу чистильщика. В игре первого тура он с этим прекрасно справился. А если нужно будет положить красоту издали, Дмитрий также не подведет. Опять же, это успел показать первый тур.

Правый вингер - Кристиан, "Заря"

Так уж вышло, что в атакующей линии у нас будет немало представителей луганчан. Первый из них - легионер Кристиан, который решил остаться в украинском чемпионате и уже доказывает свою полезность. В игре против экс-наставника бразилец сумел заработать пенальти, был активным в атаке, а также имел несколько своих моментов. Забей хоть один, претендовал бы на звание лучшего во всем туре.

Атакующий полузащитник - Владислав Кабаев, "Заря"

Без шести дней игрок киевского "Динамо" также шикарно ворвался в новый сезон чемпионата Украины. Именно через Кабаева строились почти все атаки коллектива ван Леувена, а потому Влада вполне можно считать новым лидером луганчан. После ухода некоторых героев прошлых дней, кто-то ведь должен занять это место. В первом туре, к слову, на счету Кабаева сразу два ассиста.

Левый вингер - Егор Картушов, "Металлист"

Долгие годы Егор был важнейшим игроком черниговской "Десны", где смог дослужиться до статуса капитана. Сейчас он важный член "Металлиста", что и доказал в первом туре. Так уж вышло, что оба забитых гола харьковчан пришли с левого фланга, и если при втором Картушов исполнял роль зрителя, то при первом взятии ворот сделал немало. Именно полузащитник откликнулся на передачу Коркишко и классно пробивал. Да, Панькив спас, но уже спустя секунду Подлепенец счет таки открыл. И без Картушова этого могло не случиться.

Центральный нападающий - Денис Безбородько, "Заря"

Снова "Заря". В прошлом сезоне Безбородько удивил многих своей результативностью в составе "Десны". Началась новая кампания, Ден сменил клуб, но удивлять не перестал. Две хладнокровные реализации своих моментов и два забитых гола. Безбородько качественно начал сезон - дубль против мощного оппонента и сходу лидерство в гонке бомбардиров. Главное, не останавливаться.

Центральный нападающий - Дмитрий Коркишко, "Металлист"

Лично для нас Дмитрий стал главной неожиданностью тура. Причем весьма приятной. Практически весь здоровый конструктив "Металлиста" в игре против "Руха" строился именно через уроженца Черкасс. На нем и предголевая передача пяткой (!) при первом голе, и шикарный забег по флангу, а после результативный пас при победном ударе Прядуна. Коркишко был хорош везде, начав игру как форвард, а закончив в качестве "десятки". MVP тура, по крайней мере для нас.

Тренер - Патрик ван Леувен, "Заря"

Долго шел выбор между коучем луганчан, а также наставниками двух харьковских команд, но все же мы решили не нарушать собственное правило, которое гласит: "Тренер, выигравших главный матч, становится лучшим тренером тура". На ван Леувена вылилось немало критики после еврокубкового провала (0:3 от "Университати", такое нескоро забудешь), однако голландец сумел грамотно подготовиться к игре против "Ворсклы" и добыть уверенную победу. Вот так нужно отвечать на критику, а не спорить со всеми подряд.