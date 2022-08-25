Петряк: Благодарю Шахтер за то, что вернул меня домой

Новичок "Шахтера" Иван Петряк в интервью клубной пресс-службе рассказал о возвращении в УПЛ, адаптации и впечатлениях от игры с "Металлистом 1925".

– УПЛ вернулась после долгой паузы, ты вернулся в Украину после вояжа в Европу. Поделись впечатлениями от дебютного матча за "Шахтер".

– Я очень взволнован. Хочу поблагодарить "Шахтер" за то, что вернул меня домой. Эмоции зашкаливали, было ментально сложно, но я справился. Конечно, ничья 0:0 в первом матче – результат не очень хороший, однако игра была тяжелой. У соперника 10 человек находилось за линией мяча – было сложно вскрыть оборону. Продолжим работать, знакомиться с новыми партнерами, и все будет хорошо.

– Почему принял решение вернуться в Украину?

– Это принципиальная позиция. Когда "Шахтер" на меня вышел, я долго не раздумывал и сразу дал согласие. Затем неделю-две все решалось, и я здесь.

– До игры с "Металлистом 1925" ты провел с командой не так много тренировок. Комфортно ли было на поле, было взаимопонимание?

– Сейчас много новых лиц, и мне было тяжело. Провел с командой лишь две тренировки и, возможно, еще кого-то не понимал, как и не понимали меня, что нормально. Должны работать над этим, и до следующей игры сыграемся лучше. Надеюсь, результат также будет лучше.

– Удалось понять и воплотить на поле указания и стиль игры Игора Йовичевича?

– Прошло только два-три дня, как я в команде. Тренер делал для меня и других новичков отдельное теоретическое занятие, я прислушивался, но все нужно показывать на поле. Теория – одно, а совсем другое, когда против тебя играет реальный соперник. Мне его стиль импонирует, и в следующем матче я буду лучше понимать требования.

– Ты несколько раз имел возможность забить. Ситуативно оказывался на острие атаки или такой была установка тренера?

– Установка. Вингеры, полузащитники, нападающие – все мы должны забивать, это наша работа. Хотелось забить, но чуть-чуть не хватило.

– Что скажешь украинцам?

– Очень эмоциональный момент, сейчас могу расплакаться. Только три дня назад я вернулся домой и скажу честно, что очень горд нашей страной. Я даже прослезился, когда пересекал границу. Было очень тяжело, сначала смотрел в небо и искал самолеты, хоть их в Ужгороде и не было. Хочу пожелать нашим соотечественникам победы – все ее ждут. Футбол и другие виды спорта – ничто по сравнению с нашей победой, которую все украинцы ждут с нетерпением. Хочу также поздравить людей с Днем Независимости Украины. Будьте здоровы! Уверен, мы вынесем этот мусор из нашей страны, - отметил Петряк.