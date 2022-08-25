Защитника сборной Алжира в Днепре-1 не будет

23-летний левый защитник "Боавишты" Янис Амаш не перейдет в "Днепр-1". Об этом информирует португальское издание A Bola.

Игрок сборной Алжира должен был перейти за 500 тысяч евро, но в итоге трансфер сорвался. Причина не называется. Ранее сообщалось, что Янис уже провел свой последний матч за португальский клуб и в ближайшее время перейдет в украинский.

В минувшем сезон левый защитник отыграл 31 матч, в которых забил 4 гола и выполнил 5 результативных передач. Сейчас он вместе с одноклубниками готовится к субботней игре против "Бенфики".