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Защитника сборной Алжира в Днепре-1 не будет
Сделка сорвалась
Фото: abola.pt
23-летний левый защитник "Боавишты" Янис Амаш не перейдет в "Днепр-1". Об этом информирует португальское издание A Bola.
Игрок сборной Алжира должен был перейти за 500 тысяч евро, но в итоге трансфер сорвался. Причина не называется. Ранее сообщалось, что Янис уже провел свой последний матч за португальский клуб и в ближайшее время перейдет в украинский.
В минувшем сезон левый защитник отыграл 31 матч, в которых забил 4 гола и выполнил 5 результативных передач. Сейчас он вместе с одноклубниками готовится к субботней игре против "Бенфики".
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