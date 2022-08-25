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Источник назвал сумму штрафов для Зари и Руха за недопуск Setanta

Премьер-лига
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(4 голосов)

Для обоих клубов она одинаковая

Источник назвал сумму штрафов для Зари и Руха за недопуск Setanta

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Большие штрафные санкции ожидают луганскую "Зарю" и львовский "Рух" из-за срыва единого телепула и недопуска официального вещателя чемпионата Украины Setanta Sports.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас на своем YouTube-канале "ЧИСТИЙ ПІДКАсТ", оба нарушителя заплатят по 250 тысяч гривен штрафа за первое нарушение обязательства транслировать матчи на телеканале официального вещателя.

Кроме того, команды дополнительно должны заплатить за 280 тысяч гривен за недопуск передвижных трансляционных станций Setanta на позиции для съемки.

Напомним, матч "Заря" - "Ворскла" (3:1) транслировался группой 1+1 media, однако полная запись матча и обзор были удалены на YouTube. Трансляция поединка "Рух" – "Металлист" на клубном YouTube-канале львовян была заблокирована. Львовский клуб переместил показ игры на MEGOGO, но после жалоб медиаплатформа закрыла трансляцию, а клуб дотранслировал матч на своей странице в Facebook.

Читайте такжеСМИ: Setanta Sports и УПЛ готовят жалобу в Нацсовет на "1+1 медиа"
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В статье: Заря (Луганск) Рух (Львов) Телеканал Setanta Sports телепул Игорь Бурбас
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Источник:
ЧИСТИЙ ПІДКАсТ

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Комментарии (6)
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Oldfanat (Glasgow)
25.08.2022 в 13:49
Re: Romb_DK (Київ) Дивно читать ваш допис та ще українською. Ще один приклад, що мова це ще не все. Яким боком Сетанта до того скількі Федерація дає коштів клубам? Пітання в тому что ОПЗЖ из Швейцарії дулі крутять страні, яка воює. Вам в тому чіслі - розумий ви наш.
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0
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
25.08.2022 в 13:51
У країні, яка воює напевно краще донатити ЗСУ, а не платити Сетанті, яка потім заплатить тому ж Суркісу.
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0
0
Romb_DK (Київ)
25.08.2022 в 13:01
Які в нас є дурніЇм дають безкоштовну трансляцію а вони кажуть замалі штрафи. А головою подумати що Сетанта заплатила за телеправа 16 млн. доларів а УПЛ дає тількі по 100 тисяч доларів клубу на рік? Це ж грабунок клубів. Де гроші??? Павелко не лусне?
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+1
-2
avatar
Oldfanat (Glasgow)
25.08.2022 в 12:46
Все верно. Достали уже Сурки и их партнеры. Жаль, что Днепр в этом списке. Проголосовало большинство, точка, обсуждения закончились.
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+1
-3
Mіck Mars (Київ)
25.08.2022 в 11:48
По-перше, мало. По-друге, їх потрібно розділити серед тих, хто в такий час не грає на руку ворога і не розколює суспільство. Хай краще ці клуби отримають додаткові кошти на розвиток, раз в таких як Суркіс їх кури не клюють. Видно добре йому орки з 2014 башляли.
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+3
-3
Romerik (YNWA)
25.08.2022 в 12:08
Це здається що мало, але насправді 250к для українського клубу не гранду це чималі гроші. І плюс, це тільки перший штраф. Далі ж сума буде збільшуватися і санкції теж. Тому для початку хай це виплатять, раз пусто в голові
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+3
-2

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