Источник назвал сумму штрафов для Зари и Руха за недопуск Setanta

Большие штрафные санкции ожидают луганскую "Зарю" и львовский "Рух" из-за срыва единого телепула и недопуска официального вещателя чемпионата Украины Setanta Sports.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас на своем YouTube-канале "ЧИСТИЙ ПІДКАсТ", оба нарушителя заплатят по 250 тысяч гривен штрафа за первое нарушение обязательства транслировать матчи на телеканале официального вещателя.

Кроме того, команды дополнительно должны заплатить за 280 тысяч гривен за недопуск передвижных трансляционных станций Setanta на позиции для съемки.

Напомним, матч "Заря" - "Ворскла" (3:1) транслировался группой 1+1 media, однако полная запись матча и обзор были удалены на YouTube. Трансляция поединка "Рух" – "Металлист" на клубном YouTube-канале львовян была заблокирована. Львовский клуб переместил показ игры на MEGOGO, но после жалоб медиаплатформа закрыла трансляцию, а клуб дотранслировал матч на своей странице в Facebook.