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Ингулец презентовал два комплекта формы на новый сезон
Петровский клуб свою амуницию
Фото: ФК Ингулец
"Ингулец" представил два комплекта игровой формы на сезон-2022/23, сообщает пресс-служба клуба из Петрово.
Домашняя экипировка выполнена в традиционных для клуба красном и желтом цветах. Гостевая амуниция сделана в черном цвете. Техническим партнером команды является компания Macron - до этого была Joma. Особенностью форм стал козак, который держит в руках копье.
Напомним, свой первый матч в новом сезоне УПЛ "Ингулец" проведет против "Александрии" (перенесенный поединок 7-го тура). Игра состоится сегодня, 25 августа и начнется в 13:00.
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