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Нидерландский клуб сделал запрос по трансферу игрока Динамо - СМИ
Отправится ли украинец в Европу?
Фото: ФК Динамо Киев
Центральный полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев может перебраться в чемпионат Нидерландов.
По информации Динамомания, в услугах украинца заинтересован "Фейеноорд". Сообщается, что клуб из Роттердама направил трансферный запрос по футболисту "Динамо". Голландцы планируют финализировать сделку до закрытия трансферного окна в Европе - 31 августа.
В нынешнем сезоне Шепелев принял участие в пяти поединках киевлян, результативными действиями не отличился. Контракт 25-летнего хавбека с бело-синими действует до 30 июня 2024 года.
По итогам сезона-2021/22 "Фейеноорд" занял 3-е место в Эредивизи. Кроме того, нидерландский клуб дошел до финала Лиги Конференций, где уступил "Роме" (0:1).
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