Нидерландский клуб сделал запрос по трансферу игрока Динамо - СМИ

Центральный полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев может перебраться в чемпионат Нидерландов.

По информации Динамомания, в услугах украинца заинтересован "Фейеноорд". Сообщается, что клуб из Роттердама направил трансферный запрос по футболисту "Динамо". Голландцы планируют финализировать сделку до закрытия трансферного окна в Европе - 31 августа.

В нынешнем сезоне Шепелев принял участие в пяти поединках киевлян, результативными действиями не отличился. Контракт 25-летнего хавбека с бело-синими действует до 30 июня 2024 года.

По итогам сезона-2021/22 "Фейеноорд" занял 3-е место в Эредивизи. Кроме того, нидерландский клуб дошел до финала Лиги Конференций, где уступил "Роме" (0:1).