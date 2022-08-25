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Нидерландский клуб сделал запрос по трансферу игрока Динамо - СМИ

Премьер-лига
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(2 голосов)

Отправится ли украинец в Европу?

Нидерландский клуб сделал запрос по трансферу игрока Динамо - СМИ

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Центральный полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев может перебраться в чемпионат Нидерландов.

По информации Динамомания, в услугах украинца заинтересован "Фейеноорд". Сообщается, что клуб из Роттердама направил трансферный запрос по футболисту "Динамо". Голландцы планируют финализировать сделку до закрытия трансферного окна в Европе - 31 августа.

В нынешнем сезоне Шепелев принял участие в пяти поединках киевлян, результативными действиями не отличился. Контракт 25-летнего хавбека с бело-синими действует до 30 июня 2024 года.

По итогам сезона-2021/22 "Фейеноорд" занял 3-е место в Эредивизи. Кроме того, нидерландский клуб дошел до финала Лиги Конференций, где уступил "Роме" (0:1).

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В статье: Динамо (Киев) Фейеноорд (Роттердам) Владимир Шепелев
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
25.08.2022 в 13:41
В качестве кого заинтересовал??
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MaximSK (Киев)
25.08.2022 в 12:42
Ему стоит попробовать туда перейти,может получится завоевать место в основе. В ЧУ трудно будет развиваться из за уровня чемпионата и постоянных тревожных тревог.
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