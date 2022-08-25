Динамо будет готовиться к матчу с Днепром-1 на базе Руха

После ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Бенфики" (0:3), прошедшего в Лиссабоне, на следующий день динамовцы отправились домой.

Вылетев утром, в 8 часов, из столицы Португалии, через пять часов динамовцы добрались до польского Жешува, после чего "бело-синие" пересели в два клубных автобуса и отправились в сторону государственной границы. Пройдя быстро все формальности и оказавшись на территории родного государства, многие ребята просто не смогли сдержать слез.

Вместе с партнерами в Украину вернулся польский защитник Томаш Кендзера, который на данный момент остался единственным легионером в команде.

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Еще два часа в пути – и "бело-синие" добрались до учебно-тренировочной базы "Руха", где будут готовиться к предстоящему матчу чемпионата Украины против СК "Днепр-1". На четверг у футболистов, проходящих восстановление, запланирована утренняя индивидуальная работа. Все остальные выйдут на полноценную тренировку вечером.

Напомним, поединок, которым "Динамо" откроет для себя новый сезон Премьер-лиги, состоится в воскресенье, 28 августа, на стадионе "Арена Львов", начало – в 17:00.