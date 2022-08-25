Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо будет готовиться к матчу с Днепром-1 на базе Руха
Киевляне вернулись в Украину
Фото: ФК Динамо Киев
После ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Бенфики" (0:3), прошедшего в Лиссабоне, на следующий день динамовцы отправились домой.
Вылетев утром, в 8 часов, из столицы Португалии, через пять часов динамовцы добрались до польского Жешува, после чего "бело-синие" пересели в два клубных автобуса и отправились в сторону государственной границы. Пройдя быстро все формальности и оказавшись на территории родного государства, многие ребята просто не смогли сдержать слез.
Вместе с партнерами в Украину вернулся польский защитник Томаш Кендзера, который на данный момент остался единственным легионером в команде.
Еще два часа в пути – и "бело-синие" добрались до учебно-тренировочной базы "Руха", где будут готовиться к предстоящему матчу чемпионата Украины против СК "Днепр-1". На четверг у футболистов, проходящих восстановление, запланирована утренняя индивидуальная работа. Все остальные выйдут на полноценную тренировку вечером.
Напомним, поединок, которым "Динамо" откроет для себя новый сезон Премьер-лиги, состоится в воскресенье, 28 августа, на стадионе "Арена Львов", начало – в 17:00.
Популярное сейчас
- Соперники для Зинченко и Миколенко. Итоги жеребьевки 1/16 финала Кубка лиги
- Три вертолета за сутки. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 24 августа
- АЕК Ларнака - Днепр-1. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 25 августа 2022
- Уже без Футболов и с почти единым пулом УПЛ. Где и как смотреть футбол в сезоне-2022/23
- Перекресток на Брайтон Бич в Нью-Йорке получил второе название - Украинский путь. ФОТО
- Жена секретаря путина развлекается в Греции, несмотря на санкции. ВИДЕО