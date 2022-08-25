"Была совершена атака порохоботами". Рух объяснил сбой в работе своего сайта

"Рух" сообщил в своих соцсетях, что на сайт львовского клуба было совершено две кибератаки.

"На сайт "Руха" было совершено две кибератаки. Официальный сайт желто-черных подвергся DDoS-атаке, из-за чего на данный момент не работает.

DDoS-атака – это специально направленный мощный поток трафика в виде хаотических запросов на конкретный интернет-ресурс, в результате чего сайт перестает функционировать.

Как видим из скриншотов ниже, на сайт желто-черных такая кибератака была совершена днем ​​24 августа – за два часа до матча "Рух" – "Металлист". Еще более мощная DDoS-атака была совершена утром 25 августа. Сайт и дальше не функционирует.

Как нам стало известно, эта кибератака была осуществлена ​​порохоботами, проявлявшими свою активность еще во время выборов. Вполне вероятно, что в атаках на сайт "Руха" присутствует и русский след. Следовательно, просим обратить внимание на конечного бенефициарного владельца Setanta, чей бизнес до сих пор работает на территории Беларуси. Такими позорными и незаконными действиями отдельные субъекты футбола не заставят нас молчать. "Рух" обратится в киберполицию, чтобы все причастные к этому понесли справедливое наказание.

Понимаем, что кто-нибудь из кабинетов из переулка на Лабораторной не хочет видеть "Рух" в украинском футболе. Мы самобытный, современный клуб, стоящий на стороне правды, умеем и будем отстаивать свои интересы до конца. Уверяем, эта ситуация будет иметь гораздо более широкий и глубокий резонанс, чем это себе представляют некоторые чиновники из Дома футбола", - говорится в сообщении "желто-черных".