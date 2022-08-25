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"Была совершена атака порохоботами". Рух объяснил сбой в работе своего сайта

Премьер-лига
(2 голосов)

Дважды

"Была совершена атака порохоботами". Рух объяснил сбой в работе своего сайта

Фото: ФК Рух

Новина українською

"Рух" сообщил в своих соцсетях, что на сайт львовского клуба было совершено две кибератаки.

"На сайт "Руха" было совершено две кибератаки. Официальный сайт желто-черных подвергся DDoS-атаке, из-за чего на данный момент не работает.

DDoS-атака – это специально направленный мощный поток трафика в виде хаотических запросов на конкретный интернет-ресурс, в результате чего сайт перестает функционировать.

Как видим из скриншотов ниже, на сайт желто-черных такая кибератака была совершена днем ​​24 августа – за два часа до матча "Рух" – "Металлист". Еще более мощная DDoS-атака была совершена утром 25 августа. Сайт и дальше не функционирует.

Как нам стало известно, эта кибератака была осуществлена ​​порохоботами, проявлявшими свою активность еще во время выборов. Вполне вероятно, что в атаках на сайт "Руха" присутствует и русский след. Следовательно, просим обратить внимание на конечного бенефициарного владельца Setanta, чей бизнес до сих пор работает на территории Беларуси. Такими позорными и незаконными действиями отдельные субъекты футбола не заставят нас молчать. "Рух" обратится в киберполицию, чтобы все причастные к этому понесли справедливое наказание.

Понимаем, что кто-нибудь из кабинетов из переулка на Лабораторной не хочет видеть "Рух" в украинском футболе. Мы самобытный, современный клуб, стоящий на стороне правды, умеем и будем отстаивать свои интересы до конца. Уверяем, эта ситуация будет иметь гораздо более широкий и глубокий резонанс, чем это себе представляют некоторые чиновники из Дома футбола", - говорится в сообщении "желто-черных".

"Была совершена атака порохоботами". Рух объяснил сбой в работе своего сайта - изображение 1"Была совершена атака порохоботами". Рух объяснил сбой в работе своего сайта - изображение 2
Скриншот: ФК "Рух"
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Комментарии (26)
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Дон Купер (Хмельницький)
25.08.2022 в 16:36
Почитав я коментарі, скажу так: люди, не будьте такими наївними, ніякого суду над мертведчуком не буде, бо якщо він почне свідчити, то більшість наших політиків сяде. І порошок там один з перших кандидатів на довічне ув'язнення.
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MP (Львів)
25.08.2022 в 16:09
і при чому тут "порох" ? ))) а може зелеботами? )))
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0
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Mikh (Київ)
25.08.2022 в 15:49
Рух щось там заявив... та Плітки від баби на базарі достовірніші за інформацію від основного тютюнового контрафактника і контрабандиста Львова.
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-1
старий фан (Рівне)
25.08.2022 в 15:41
Вся ця історія завершиться тим, що Рух не подасть заяву в кіберполіцію, або подасть так, щоб її не розгядали, бо правда буде іншою. А Козловський хайпує, думаючи, що так він якось зіб'є покарання за недотримання статуту УПЛ. Думаю Рух зніметься зі змагань, бо Рух це іграшка у руках Козловського і зараз вона йому набридла. Той хто копає могилу комусь (Карпатам) - сам у неї попаде.
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kyrnix (Киев)
25.08.2022 в 15:17
Футбольний клуб каже що російські порохоботи скоїли кібератаку на їхній сайт через те що компанія яка належить грузинам працює в Білорусі.Управління контролю обігу наркотичних засобів повинне перевірити ФК Рух на торгівлю наркотичними засобами. Інших адекватних причин написати таку маячню я не можу придумати.
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xутин пуйло 88 (Десь там)
25.08.2022 в 15:21
Нічого підозріло нема. Чий Медведчук кум? Російський слід є? Є. Що Медведчук виконував вказівки Порошенка доведено? Доведено. Це тільки в нас може бути, що виконавець сидить в тюрьмі, а замовник славний патріот.
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старий фан (Рівне)
25.08.2022 в 15:30
Ким доведено? Менше дивись гуано по телевізору, бо твої мізки на гіано перетворюються.
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xутин пуйло 88 (Десь там)
25.08.2022 в 15:33
У вас же мабуть є регіональн сайт міста, де публікуються всі місцеві новини? Там мабуть і матеріали про Пороха публікуються? Ти же мабуть помічав значок реклами біля таких матеріалів? Під час війни замовляти рекламні матеріали... Тебе це не дивує? Не виникає якихось запитань? Ким доведено - нашими захисниками. Якось платівка "зеля навмисно відпустив Медведчука" різко перемкнулась на "зеля в зговорі з Медведчуком, щоб наговорити на Порошенка".
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старий фан (Рівне)
25.08.2022 в 15:37
Якими це захисниками? Я думав, що доводить слідство і судить суд. А тут захисники. Це не той накачаний тіктокер у військовому комуфляжі, якого на куй послали наші воїни і сказали, що нічого спільного з ним не мають? А твій перший абзац взагалі немає , що коментувати - якась суцільна маячня.
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xутин пуйло 88 (Десь там)
25.08.2022 в 15:41
Нашими військовими, які не тільки піймали цю падлюку, а й розкололи. Я також бачив те відео. Сміявся як дитина. Як він бігав по Києву намгааючись комусь на блок-посту руку потиснути і всі від нього відмахувались, а один матом покрив. Або ще те кумедне відео де він стоїть на хромокеї і обіцяє захищати столицю, а на його фоні один з його захисників магазин з автомата випадає. Захисники... Що не має? Зайди сайт Хмельничини. На сайт Житомира. Там публікуються рекламні матеріали про Порошенка. От я і питаю, чи ти слідкуєш за місцевим сайтом і чи публікується там таке. Ось я і задаюсь питанням, хто в здоровому глузді під час війни буде замовляти політичну рекламу?
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kyrnix (Киев)
25.08.2022 в 15:45
А от і наркозалежний прибіг.Відкрию тобі таємницю медведчук не сидить у тюрмі, ще немає ніякого вироку та суду взагалі не було. Тож рано казати про те як зе бореться російськими агентами. Ще жоден російський агент від дій зе не постраждав.Давайте прізвища "захисників"(кого вони захищають?) які довели щось(ти так і не зміг сформулювати що саме вони довели) про пороха.
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старий фан (Рівне)
25.08.2022 в 15:45
Не полінувався. Зайшов на сайти Житомирської та Хмельницької міських рад. Ти піздун.
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xутин пуйло 88 (Десь там)
25.08.2022 в 15:48
Старий фан, я не про міськи ради, вони державні. Я про місцеві новосні сайти. Ось один з таких матеріалів, зверни увагу на значок PR біля заголовку. zhitomir. info /news_208703. html Прибири пробіли. Це те, що знайшов на швидку руку.
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xутин пуйло 88 (Десь там)
25.08.2022 в 15:49
kyrnix, а якщо відбудеться суд, тоді ти скажеш, що український суд то не суд звісно, не викликає ніякої довіри, і Медведчук з Порошенком політ.жертви. Мабуть мені варто піти на битву екстрасенсів.
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старий фан (Рівне)
25.08.2022 в 15:55
Може я сліпий, але на цьому сайті на сторінці жодної згадки про Порошенка. Те, що тобі не спиться і ти всюди шукаєш любу згадку про ПОП і дрочиш на неї це мене не обходить взагалі. І щодо допису не мені. Якщо суд доведе причетність ПОП до співпраці з РФ, то я, особисто, дупу рвати ні за кого не буду. Але Зе, маючи всю повноту влади в країні 3 роки не зміг посадити ЖОДНОГО зрадника та посібника росіянам, говорить, що слідства проти Медведчука робити не можна, бо вийдеш на господаря Зе - Коломойського. А за це самоназваний цар України може і скинути лялькового президента.
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xутин пуйло 88 (Десь там)
25.08.2022 в 15:57
Я тобі пряме посилання на матеріал дав. В тебе запитав, чи є у вашому місті подібні новосні сайти і чи ти за ними слідкуєш. Тоді би ти зрозумів про що я говорю. Тому і задаюсь питанянм, хто при здоровому глузді під час війни замовляє політичну рекламу. Ти кажеш не дивись телевізор. А що мені дивитись? Такі політичні заказухи? 5 канал? Правда тільки там?
0
0
Mіck Mars (Київ)
25.08.2022 в 15:15
Навіть у Льові у Пороха знайли російський слід. Варто задуматись.
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+2
-1
старий фан (Рівне)
25.08.2022 в 15:29
А Льова знає про це?
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+1
0
старий фан (Рівне)
25.08.2022 в 15:04
Фуууух пронесло. А я думав трампісти атакували.
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+3
0
avatar
xутин пуйло 88 (Десь там)
25.08.2022 в 14:58
У порохоботів дисонанс. З однієї сторони потрібно топити проти телепулу, а з іншої сторони їх звинуваючують в зриві в трансляції
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+4
-4
Дя дя дя (Зескотинятинськ)
25.08.2022 в 15:02
О, вилізло русняве лaйнo)))
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+2
-4
avatar
xутин пуйло 88 (Десь там)
25.08.2022 в 15:06
Ти що, не бач, порохоботи за телепул...
+2
-1
Дя дя дя (Зескотинятинськ)
25.08.2022 в 15:18
А ЗЕскот за що? За сватів?
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+1
0
Дя дя дя (Зескотинятинськ)
25.08.2022 в 14:53
Брехлo! ЗеКурва сказала, що ліквідувало похopoботськy ботофepмy! Чи воно знову cтринділо?
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+4
-4
старий фан (Рівне)
25.08.2022 в 15:05
Там, що зелені, що Козловський - кіздуни.
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+4
0
Дя дя дя (Зескотинятинськ)
25.08.2022 в 14:50
Ахахаха))))
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+1
-3

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