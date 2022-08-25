Ингулец - Александрия 1:2. Почти равное дерби

В перенесенном матче седьмого тура (хотя, наверное, правильнее говорить в досрочном сыгранном матче) встречались амбициозные представители Кировоградской области. Перед стартом нового сезона президент "Александрии" Сергей Кузьменко обозначил задачу своей команды - борьба за медали. Звучит круто, неправда ли? С другой стороны, те, кто следит за УПЛ знает, что "горожане" смогли неплохо усилиться, причем сделали это до начала войны. Калитвинцев, Авагимян, Костышин-младший, Бондаренко, Волошин - много интересных игроков, которые точно усилят коллектив Гуры. Да, уход Ковальца и Дубры - это больно, но решаемо. Особенно, что касается экс-капитана.

Свои амбиции есть и "Ингульца". Пока президент "Александрии" говорит о борьбе за медали, Александр Поворознюк смотрит куда дальше. Его мечта - игра против "Реала", причем именно на стадионе родного Петрово. И пока Карло Анчелотти готовит "сливочных" к их "Ватерлоо", штампуя трофей за трофеем, "Ингулец" должен повышать требования к себе и постараться в новом сезоне зацепиться за нечто больше, чем борьба за выживание. Иначе мадридский "Реал" у себя дома ждать не стоит, да и в гости он не позовет.

Состав "Александрии" можно было назвать боевым - коллектив Гуры не преследовали травмы, а потому на поле вышли самые опытные игроки. Возможно, немного тревожила лишь позиция центрального форварда, поскольку 20-летний воспитанник "Волыни" Кобзар не выглядел грозным оппонентом для обороны хозяев. Правда именно он своей активностью выделялся на фоне не самого веселого первого тайма. Богдан первым заработал желтую, отмахнувшись от соперника в центре поля, а после еще и был сбит в штрафной соперника - пенальти. Хладнокровный Рыбалка Гуру не подвел, открыв счет в сегодняшней игре. Говоря откровенно, "Ингулец" смотрелся не хуже гостей и вполне мог сравнивать еще до перерыва. Особенно ярким получился выпад левым крылом, который своим ударом завершал Запорожец - штанга.

Вероятно, первые семь минут второго тайм были эксклюзивными для тех, кто посетил домашний стадион "Ингульца", а потому простым смертным зрителям этот отрезок показан не был. А жаль, как минимум потому, что именно тогда и пришел второй гол "горожан". По официальный данным известно, что его автором стал левый фулбек Цуриков, но без особых подробностей. Стоит отдать должное "Ингульцу" - несмотря на счет 0:2, коллектив Лавриненко не повесил нос, а продолжил искать счастье у чужих ворот. И таки нашел - три подряд угловых конвертировались в забитый гол, Кучеренко выиграл воздух у все того же Цурикова. 1:2.

Начиная от третьего гола матча и заканчивая финальным свистком, на поле было две вещи - обоюдная борьба и опасные моменты. За 90+ сыгранных минут главный арбитр успел предупредить пятерых футболистов, не стесняясь показывать желтые даже за мелкие нарушения. Что касается опасных моментов, то здесь все было примерно поровну. "Ингулец" мог сравнивать и вырывать ничью усилиями Одарюка, однако экс-футболист "горожан" простил бывшую команду, ударив выше. А уже в компенсированное время классный проход Авагимяна завершился передачей на Демченко, но опорник перед воротами махнул мимо мяча. Правда даже такое нелучшее техническое действие не подставило гостей - "Александрия" начинает новый сезон с победы в дерби, при этом к игре команды остаются вопросы. А вот "Ингулец" можно похвалить. Сегодня андердог провел достойный матч и вполне мог рассчитывать на ничью, повези им немного больше.

VBET-лига. 7-й тур

25 августа, Петрово, стадион "Ингулец"

Ингулец - ФК Александрия 1:2

Голы: Александр Кучеренко 62 - Сергей Рыбалка 22 (пен.), Андрей Цуриков 49

Ингулец: Даниил Кучер, Евгений Запорожец, Владислав Клименко (Артем Смоляков 84), Александр Козак (Артём Ситало 58), Виктор Близниченко (Андрей Близниченко 84), Андрей Коробенко (Владимир Одарюк 58), Александр Кучеренко, Сергей Ченбай, Дмитрий Нагиев, Тарас Сакив, Дмитрий Поспелов

ФК Александрия: Олег Билык, Александр Мельник (Богдан Билошевский 46), Владислав Бабогло, Владислав Калитвинцев, Максим Третьяков (Артем Шулянский 86), Денис Мирошниченко, Викентий Волошин (Кирилл Дришлюк 75), Александр Демченко, Андрей Цуриков, Сергей Рыбалка, Богдан Кобзар (Артур Авагимян 75)

Предупреждения: Виктор Близниченко 67 - Богдан Кобзар 8, Максим Третьяков 20, Александр Демченко 61