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Экс-главный тренер Кривбасса назвал фаворитов нового сезона УПЛ
Выбор специалиста вряд ли удивит вас
Бывший главный тренер "Кривбасса" и "Мариуполя" Александр Бабич поделился своими прогнозами на новый чемпионат Украины.
"За чемпионство будут бороться "Динамо" и "Шахтер". Я думаю, что у двух команд есть перспектива побороться за первое место. У обеих команд хорошая обойма из наших футболистов, поэтому, основная борьба развернется между ними. По тем играм, которые я видел, очень солидно смотрелась "Заря", хоть они и проиграли второй матч, но в первой игре мне они понравились.
И интересно выглядит "Ворскла". Я думаю, эти команды будут снова бороться за еврокубки. По "Днепру-1", по этой игре в Лиге Европы видно, что команда еще не сыграна. Но по ходу чемпионата, имея такой кадровый потенциал по футболистам, я думаю, они также будут бороться за Лигу Европы.
Кто вылетит? Здесь сложно сказать. За выживание точно так же будет бороться "Минай", "Львов" может тоже быть в этой группе. Еще есть время укомплектоваться. Понятно, что сейчас легионеров будет мало, но вопрос кто вылетит имеет больше интриги, чем то, кто станет чемпионом", - отметил Бабич.
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