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Экс-главный тренер Кривбасса назвал фаворитов нового сезона УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Выбор специалиста вряд ли удивит вас

Экс-главный тренер Кривбасса назвал фаворитов нового сезона УПЛ

Новина українською

Бывший главный тренер "Кривбасса" и "Мариуполя" Александр Бабич поделился своими прогнозами на новый чемпионат Украины.

"За чемпионство будут бороться "Динамо" и "Шахтер". Я думаю, что у двух команд есть перспектива побороться за первое место. У обеих команд хорошая обойма из наших футболистов, поэтому, основная борьба развернется между ними. По тем играм, которые я видел, очень солидно смотрелась "Заря", хоть они и проиграли второй матч, но в первой игре мне они понравились.

И интересно выглядит "Ворскла". Я думаю, эти команды будут снова бороться за еврокубки. По "Днепру-1", по этой игре в Лиге Европы видно, что команда еще не сыграна. Но по ходу чемпионата, имея такой кадровый потенциал по футболистам, я думаю, они также будут бороться за Лигу Европы.

Кто вылетит? Здесь сложно сказать. За выживание точно так же будет бороться "Минай", "Львов" может тоже быть в этой группе. Еще есть время укомплектоваться. Понятно, что сейчас легионеров будет мало, но вопрос кто вылетит имеет больше интриги, чем то, кто станет чемпионом", - отметил Бабич.

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В статье: Александр Бабич
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
25.08.2022 в 15:29
БАБИЧ забыл за ЧО-будут бороться за выживание если будут играть пенсионеры а молодёжь сидеть на лавке--старики не тянут а молодёжь не умеет--надо тогда выпускать Антонова- Ковальчука и пригласить Авагимяна --Бугая а Штогрина отдать в Балканы больше его не кто не возьмёт--где то так может в десятке будут
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kukarekin (Одесса)
25.08.2022 в 15:31
Штогрина помимо Балкан могут взять в Реал фарму за еду изображать нападающего, может он и хочет играть, но нет никаких перспектив и таланта уже года 4 видели чтобы заиграть
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