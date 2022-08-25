Вместо матча УПЛ со Львовом. Минай провел спарринг с аматорами

Из-за переноса матча 1-го тура УПЛ "Минай" – "Львов" тренерский штаб закарпатцев решил провести еще один спарринг. Игра состоялась 24 августа на стадионе "Автомобилист". Из-за воздушных тревог контрольный матч дважды прерывался.

Минай – Севлюш – 4:0

Голы: Касимов, 59, 63, Твердохлеб, 64, Кулиев, 69.

Минай: 1-й тайм: Пеньков, Трубочкин, Чуев, Ю.Кравчук, Рогозинский, Грайфонер, Паламар, Воробчак, Голубь, Байдал, Колесник. 2-й тайм: Бандура, Гончар, Горин, Немчанинов, Дмитрук, Виттенчук, Хахлев, Касимов, Кулиев, Твердохлеб, Вишневский.

Все четыре гола подопечные Владимира Шарана забили после перерыва. Сначала дубль оформил Дмитрий Касимов. В течение четырех минут он удачно сыграл на добивание и классно пробил левой под рукой вратарю.

Счет 3:0 установил Егор Твердохлеб, попавший в цель после передачи Игоря Гончара. А через пять минут все тот же Гончар ассистировал Эльдару Кулиеву. Полузащитник молодежной сборной Украины отправил мяч в ворота рикошетом от перекладины.

Следующий матч "Миная" будет уже официальным. 29 августа закарпатцы сыграют против "Александрии" в Киеве во втором туре УПЛ.