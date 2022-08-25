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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Утверждены даты и время начала матчей 2 и 3 туров УПЛ

Премьер-лига
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Утверждены даты и время начала матчей 2 и 3 туров УПЛ

Фото: shakhtar.com

Новина українською

Официальный сайт украинской Премьер-лиги представил дату и время проведения 2-го и 3-го туров чемпионата Украины сезона-2022/23.

2-й тур

27 августа (суббота)

"Львов" - "Заря" 13:00

"Ворскла" - "Верес" 13:00

"Металлист 1925" - "Черноморец" 15:00

28 августа (воскресенье)

"Колос" - "Рух" 13:00

"Шахтер" - "Кривбасс" 15:00

"Динамо" - "Днепр-1" 17:00

29 августа (понедельник)

"Металлист" - "Ингулец" 13:00

"Александрия" - "Минай" 15:00

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3-й тур

2 сентября (пятница)

"Рух" - "Шахтер" 17:00

3 сентября (суббота)

"Заря" - "Динамо" 13:00

"Днепр-1" - "Верес" 13:00

"Металлист 1925" - "Ворскла" 15:00

4 сентября (воскресенье)

"Кривбасс" - "Львов" 13:00

"Черноморец" - "Ингулец" 15:00

5 сентября (понедельник)

"Минай" - "Колос" 13:00

"Александрия" - "Металлист" 15:00

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
upl.ua

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