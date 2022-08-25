Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Утверждены даты и время начала матчей 2 и 3 туров УПЛ
Пока что без переносов
Фото: shakhtar.com
Официальный сайт украинской Премьер-лиги представил дату и время проведения 2-го и 3-го туров чемпионата Украины сезона-2022/23.
2-й тур
27 августа (суббота)
"Львов" - "Заря" 13:00
"Ворскла" - "Верес" 13:00
"Металлист 1925" - "Черноморец" 15:00
28 августа (воскресенье)
"Колос" - "Рух" 13:00
"Шахтер" - "Кривбасс" 15:00
"Динамо" - "Днепр-1" 17:00
29 августа (понедельник)
"Металлист" - "Ингулец" 13:00
"Александрия" - "Минай" 15:00
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3-й тур
2 сентября (пятница)
"Рух" - "Шахтер" 17:00
3 сентября (суббота)
"Заря" - "Динамо" 13:00
"Днепр-1" - "Верес" 13:00
"Металлист 1925" - "Ворскла" 15:00
4 сентября (воскресенье)
"Кривбасс" - "Львов" 13:00
"Черноморец" - "Ингулец" 15:00
5 сентября (понедельник)
"Минай" - "Колос" 13:00
"Александрия" - "Металлист" 15:00
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