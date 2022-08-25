Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос вернет Безбородько из аренды в Заре - СМИ
После одного успешного матча
Нападающий "
28-летний нападающий перебрался в ковалевский клуб прошлой зимой, но не сыграл за него ни одного матча из-за вторжения рашистов в Украину.
После этого Безбородько выступал в Венгрии за "Дьирмот", а этим летом на правах аренды присоединился к "Заре".
Отметим, что в первом туре Премьер-лиги Безбородько
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Динамомания
Популярное сейчас
- Во Львовской области предлагают строить убежища в виде нор хоббитов из Властелина колец. ФОТО
- Признак силы и вменяемости. Дайджест мировых СМИ о начале сезона в Чемпионате Украины
- Суркис прикрывается заботой о людях. На самом же деле блокирование телепула - пренебрежение украинскими интересами
- Forbes: Владелец Металлиста больше не миллиардер
- Перекресток на Брайтон Бич в Нью-Йорке получил второе название - Украинский путь. ФОТО
- Жена секретаря путина развлекается в Греции, несмотря на санкции. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти