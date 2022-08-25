Колос вернет Безбородько из аренды в Заре - СМИ

Нападающий " Зари " Денис Безбородько возвращается в "Колос", которому принадлежит его контракт, сообщает "Динамомания ".

28-летний нападающий перебрался в ковалевский клуб прошлой зимой, но не сыграл за него ни одного матча из-за вторжения рашистов в Украину.

После этого Безбородько выступал в Венгрии за "Дьирмот", а этим летом на правах аренды присоединился к "Заре".