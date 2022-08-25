Рух обвинил УПЛ в футбольном рэкете и объявил о передаче ТВ-прав "Плюсам"

Львовский "Рух" не смог показать матч первого тура УПЛ против "Металлиста" на собственном канале в YouTube, поскольку трансляция была заблокирована из-за жалобы Премьер-лиги. Как известно, УПЛ объявила о создании единого телепула и передачи прав на трансляции матчей Setanta Sports. Однако "Рух" был одним из несогласных – сначала львовский клуб заявил, что будет организовывать трансляции самостоятельно, а теперь объявил о передаче прав компании 1+1 MEDIA. То есть теперь на каналах 2+2 и УНИАН будут транслироваться домашние поединки "Динамо", "Днепра-1", "Зари", "Металлиста" и, соответственно, "Руха".

Львовский клуб при этом сделал резкое заявление в адрес руководства украинского футбола:

Официальное заявление футбольного клуба "Рух".

"Матч "Рух" - "Металлист". Футбол в День Независимости, игра продолжительностью 4 с половиной часа и тремя паузами на воздушную тревогу, была доиграна до конца и должна была войти в историю как один из символов несокрушимости украинского народа, как доказательство, что украинский футбол есть и будет даже при такой сложной ситуации в стране. Первый домашний матч "Руха" в новом сезоне действительно запомнился. Правда, не только из-за этого. А скорее из-за футбольного беспредела со стороны УПЛ, давшей оплеуху болельщикам, в том числе, и харьковского "Металлиста", отобрав у них законное право на просмотр футбольного матча любимой команды.

Как вам известно, футбольный клуб "Рух" планировал трансляцию домашних поединков в УПЛ на своих платформах. Наша ключевая задача была показать нашим болельщикам качественный продукт, используя при этом лучшие на сегодняшний день технические возможности ПТС в Украине. Но нас обвиняют в каком-то выдуманном футбольном сепаратизме. Акцентируем, что никаких прав на трансляцию домашних матчей "Руха" мы не передавали в УПЛ, а так называемого единого телепула, на котором сейчас спекулируют в кабинетах Дома футбола, не существует. Следовательно, права и площадка для трансляций – это прерогатива исключительно самого клуба.

То, что произошло вчера – это вопиющее нарушение принципов fair play и закона со стороны УПЛ. Хотим отметить, что на клубном ютубе нагло заблокировали трансляцию еще до начала самого матча! В этот момент в эфире канала проходила предматчевая студия. Неужели и на нее права полагаются Setanta? Впоследствии трансляцию забанили на телеканале НТА, а из-за угроз нажали на Megogo и там закрыли доступ к просмотру. Ничем иным, как беззаконием и футбольным рэкетом, это назвать нельзя. Дошло до того, что мы были вынуждены показывать игру в Facebook. Все ради того, чтобы наши болельщики и болельщики "Металлиста", как мы и обещали, смогли увидеть матч в свободном доступе.

Учитывая вчерашнюю блокировку клубной трансляции, многочисленные кибератаки на официальный сайт, которые до сих пор продолжаются, мы приняли решение передать права на трансляции наших матчей 1+1 media. Начиная с 3-го тура Чемпионата, именно они будут трансляторами наших домашних матчей в УПЛ, поэтому зрители смогут бесплатно в свободном доступе смотреть поединки "желто-черных" на общедоступных национальных телеканалах 2+2 и УНИАН, на YouTube-каналах спортивных проектов 1+1 media – FootballHub и Профутбол Digital, а также на клубном YouTube-канале RUH TV."