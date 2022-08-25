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Рух обвинил УПЛ в футбольном рэкете и объявил о передаче ТВ-прав "Плюсам"

Премьер-лига
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(5 голосов)

Львовяне готовы к эскалации конфликта

Рух обвинил УПЛ в футбольном рэкете и объявил о передаче ТВ-прав "Плюсам"

Новина українською

Львовский "Рух" не смог показать матч первого тура УПЛ против "Металлиста" на собственном канале в YouTube, поскольку трансляция была заблокирована из-за жалобы Премьер-лиги. Как известно, УПЛ объявила о создании единого телепула и передачи прав на трансляции матчей Setanta Sports. Однако "Рух" был одним из несогласных – сначала львовский клуб заявил, что будет организовывать трансляции самостоятельно, а теперь объявил о передаче прав компании 1+1 MEDIA. То есть теперь на каналах 2+2 и УНИАН будут транслироваться домашние поединки "Динамо", "Днепра-1", "Зари", "Металлиста" и, соответственно, "Руха".

Львовский клуб при этом сделал резкое заявление в адрес руководства украинского футбола:

Официальное заявление футбольного клуба "Рух".

"Матч "Рух" - "Металлист". Футбол в День Независимости, игра продолжительностью 4 с половиной часа и тремя паузами на воздушную тревогу, была доиграна до конца и должна была войти в историю как один из символов несокрушимости украинского народа, как доказательство, что украинский футбол есть и будет даже при такой сложной ситуации в стране. Первый домашний матч "Руха" в новом сезоне действительно запомнился. Правда, не только из-за этого. А скорее из-за футбольного беспредела со стороны УПЛ, давшей оплеуху болельщикам, в том числе, и харьковского "Металлиста", отобрав у них законное право на просмотр футбольного матча любимой команды.

Как вам известно, футбольный клуб "Рух" планировал трансляцию домашних поединков в УПЛ на своих платформах. Наша ключевая задача была показать нашим болельщикам качественный продукт, используя при этом лучшие на сегодняшний день технические возможности ПТС в Украине. Но нас обвиняют в каком-то выдуманном футбольном сепаратизме. Акцентируем, что никаких прав на трансляцию домашних матчей "Руха" мы не передавали в УПЛ, а так называемого единого телепула, на котором сейчас спекулируют в кабинетах Дома футбола, не существует. Следовательно, права и площадка для трансляций – это прерогатива исключительно самого клуба.

То, что произошло вчера – это вопиющее нарушение принципов fair play и закона со стороны УПЛ. Хотим отметить, что на клубном ютубе нагло заблокировали трансляцию еще до начала самого матча! В этот момент в эфире канала проходила предматчевая студия. Неужели и на нее права полагаются Setanta? Впоследствии трансляцию забанили на телеканале НТА, а из-за угроз нажали на Megogo и там закрыли доступ к просмотру. Ничем иным, как беззаконием и футбольным рэкетом, это назвать нельзя. Дошло до того, что мы были вынуждены показывать игру в Facebook. Все ради того, чтобы наши болельщики и болельщики "Металлиста", как мы и обещали, смогли увидеть матч в свободном доступе.

Учитывая вчерашнюю блокировку клубной трансляции, многочисленные кибератаки на официальный сайт, которые до сих пор продолжаются, мы приняли решение передать права на трансляции наших матчей 1+1 media. Начиная с 3-го тура Чемпионата, именно они будут трансляторами наших домашних матчей в УПЛ, поэтому зрители смогут бесплатно в свободном доступе смотреть поединки "желто-черных" на общедоступных национальных телеканалах 2+2 и УНИАН, на YouTube-каналах спортивных проектов 1+1 media – FootballHub и Профутбол Digital, а также на клубном YouTube-канале RUH TV."

Читайте такжеСМИ: Setanta Sports и УПЛ готовят жалобу в Нацсовет на "1+1 медиа"

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В статье: Телеканал 2+2 УПЛ Рух (Львов)
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Комментарии (24)
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ramazan (Конотоп)
25.08.2022 в 18:54
у каждого своя правда... но закон должен быть один для всех. Вспомним прошлые перипетии с 1+1 и каналами Футбол1/2/3 - было всё тоже самое и решилось не в пользу единого телепула. Моё личное мнение : есть какие то несостыковки в договорах о передаче телеправ от клубов в УПЛ (о которых не говорят общественности) иначе ещё в прошлый раз было бы и наказание снятием очков... штрафами... судами ... . А так всё закончилось тем, что каждый показывал свои матчи там - где считал нужным. Тут или юристы ФФУ и УПЛ некомпетентны или просто ОБОСРА...СЬ
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+3
0
K-Spirit (Киев)
25.08.2022 в 18:48
Интересно, сколько будут стоить права на трансляцию игр чемпионата УПЛ у Сетанты после снятия 5-ти клубов. Такой пакет не то что за 1 млн., и за тысячу никто не купит. Смотреть супердерби Шахтер - Львов, Минай, М1925 и тд. желающих за границей будут мульены. В очередь, ну хоть одним глазком, через сетку рабицу, только бы увидеть и помирать можно. Но только за деньги.
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+2
-1
Дя дя дя (Зескотинятинськ)
25.08.2022 в 19:06
А тогда сетанта расторгнет контракт, потому что они подписывались на все матчи. В итоге вопрос: кому это выгодно?
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+1
0
MaximSK (Киев)
25.08.2022 в 18:29
Думаю Козлов должен подчиниться УПЛ, извинится, и пусть Сетанта показывает все матчи ЧУ, так будет лучше.
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+5
-5
Dimoncho (Kharkiv)
25.08.2022 в 18:59
не, наши князьки так не умеют
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+1
-1
Дон Купер (Хмельницький)
25.08.2022 в 18:26
Добре, повторюсь: близько 75-80% українців вболівають за ДК, Дніпро, Зорю, Металіст і Рух. Власники цих клубів дбають про своїх вболівальників, а павелко і ко. дбають лише про власну кишеню. Ви ж прекрасно знали що ці 5-ть клубів будуть проти, навіщо вводити представників сетанти в оману? Ця шобла (УАФ) вже дістала всіх так, що ..
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+5
-4
старий фан (Рівне)
25.08.2022 в 18:56
Близько 90% українців срати хотіли на ваш футбол. Дивитись телерейтинги. Краще кіно якесь або квартал. А ваш футбол нікому не потрібен.
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0
-3
Мурзік Васильович (Київ)
25.08.2022 в 19:08
Насправді, це результат менеджменту ФФУ/УАФ і наявність чи відсутність телепулу тут ні до чого! 20 років тому футбол дивилося більше народу і на матчі більше людей ходило... Нам у школі від Омелі роздавали пільгові квитки на Арсенал по 3 чи 5 грн і за ними черга була! Хоча 5 грн в той час - це 1 бакс, не такі вже й малі гроші! Думаєте якщо зараз Динамо чи Оболонь в Києві у школах запропонує квитки по 30-40 грн, то хтось піде?? До речі, квартал на ТБ показали оце раз перед 24 серпня (і це було дибільно!), кіна фактично нема - всюди телемарафон. Тому в таких умовах навіть футбол був би певною розрадою...
+1
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
25.08.2022 в 19:20
Суркіси дбають за вболівальників??? Серйозно???
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0
0
winter (Berlin)
25.08.2022 в 18:23
тут або зупиняти чемпіонат або викинути шайку Коломойського і грати так як є. А Динамо нехай грає товарки для форми під ЛЄ
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+3
-5
Dimoncho (Kharkiv)
25.08.2022 в 18:24
та зачем выкидывать. Просто снимать очки, либо засчитывать 0:3 за недопуск официального транслятора. И путь эта шайка суркиса-коломойского сама думает, надо им это или нет
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+3
-4
Мурзік Васильович (Київ)
25.08.2022 в 18:26
Та хай просто в суд подадуть чи в нацраду по телерадіомовленню і там вирішать все...
+1
-1
winter (Berlin)
25.08.2022 в 18:28
якщо знімати очки , то самі знімуться 100%, тому або пул, або викинути з чемпіонату
+1
-3
LEVgcUqs (Чернігів)
25.08.2022 в 18:35
Які ж ви вумні зі своєю шайкою братією.
0
-1
Дя дя дя (Зескотинятинськ)
25.08.2022 в 18:32
ЯКщо клуб знімуться, то програє сама сетанта))) Бо умовно зараз може транслювати Минай-ДК, а потім не зможе))))
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+1
0
Мурзік Васильович (Київ)
25.08.2022 в 18:11
Ну, до речі, він має лазєйку - коли передавалися права від клубів до УПЛ в 2019, то Рух не був у УПЛ ще... Металіст це сказати теж може, а от Динамо і Дніпро - ні!
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+3
0
Dimoncho (Kharkiv)
25.08.2022 в 18:19
та в чем проблема: выходи из УПЛ - и показывай свои матчи где хочешь и как хочешь
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+2
-4
Мурзік Васильович (Київ)
25.08.2022 в 18:21
Проблема в тому, що нормативні акти не мають зворотньої сили в часі... І РУх цим користується.
+3
0
Дя дя дя (Зескотинятинськ)
25.08.2022 в 18:11
Зараз ЗЕскот почне звинувачувати Порошенка
Ответить
+1
-3
Мурзік Васильович (Київ)
25.08.2022 в 18:12
При тому, що трансляція буде на каналах зелених...
Ответить
+3
-1
Romerik (YNWA)
25.08.2022 в 18:09
Який же ср"ний лицемір. Говорить про рекет, хоча сам це робить. Прям як русня. Кончене
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+5
-3
Dimoncho (Kharkiv)
25.08.2022 в 18:22
у нас главное прикрыться какими-нибудь популистическими лозунгами, по типу "Бесплатный футбол людям!", и можно вертеть любые схемы
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+4
-3
Dimoncho (Kharkiv)
25.08.2022 в 18:00
Та пусть передают хоть россии 1, итог будет один: 0:3 и штрафы
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+3
-10
LEVgcUqs (Чернігів)
25.08.2022 в 18:36
Дурень набитий.
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+2
-3

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