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1+1 media: Мы за конструктивный диалог. Обидно, что такая позиция не идет от УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Канал 2+2 будет показывать и матчи Руха

1+1 media: Мы за конструктивный диалог. Обидно, что такая позиция не идет от УПЛ

Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен

Новина українською

В телевизионной группе 1+1 media прокомментировали объявление сотрудничества с львовским "Рухом".

"1+1 media является телевизионным партнером "Руха" уже очень долгое время и будет обеспечивать телевизионную трансляцию матчей по запросу клуба.

Мы всегда за конструктивный диалог и объединение усилий по интересам зрителей и болельщиков. Обидно, что такая позиция не идет от УПЛ, которая, не имея согласия от футбольных клубов, преждевременно заявила о создании так называемого единого телепула трансляторов. В этом случае мы поддерживаем клубы, обладающие правами на трансляцию и изъявившие желание объединить вокруг матчей максимальное количество людей", – заявили в 1+1 media.

Напомним, что Setanta - официальный транслятор УПЛ. В свою очередь "Динамо", "Днепр-1", "Заря", "Металлист" и теперь "Рух" сотрудничают с 1+1 media.

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В статье: Телеканал 2+2 Рух (Львов) телепул
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Комментарии (6)
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Dimoncho (Kharkiv)
25.08.2022 в 19:03
как-же эти тв..ри зае..ли. Создание единого пула - это первый маленький шаг с превращению УПЛ в прибыльную организацию. Без этого наш футбол так всегда и будет держаться на нескольких князьках, и наши клубы будут вылетать в квалификации от киприотов.
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+2
-1
Дя дя дя (Зескотинятинськ)
25.08.2022 в 19:10
Ага, а якщо знімуться ДК, ДД, ЗЛ, то умовний Інгулець вилітатиме від мальтійців. Ото прогрес
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0
-2
OctoberFest (Голая Пристань)
25.08.2022 в 19:23
тобі головне, щоб мальтійцям не програвали, чи права та закони?
+1
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
25.08.2022 в 19:17
На жаль наші люди далекі від цивілізованого світу. Навіщо ми тоді боремось проти орків, якщо все одно більшість підтримує крадіжку законно виграного тендеру. Може нашому менталітету дійсно ближче до оркостану ніж до Європи...
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+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.08.2022 в 19:18
не съем, так понадкусываю - это их девиз!
0
-1
Дя дя дя (Зескотинятинськ)
25.08.2022 в 19:21
Законно виграний тендер? Нагадайте скільки було пропозицій?
0
-2

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