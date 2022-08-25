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1+1 media: Мы за конструктивный диалог. Обидно, что такая позиция не идет от УПЛ
Канал 2+2 будет показывать и матчи Руха
Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен
В телевизионной группе 1+1 media прокомментировали
"1+1 media является телевизионным партнером "Руха" уже очень долгое время и будет обеспечивать телевизионную трансляцию матчей по запросу клуба.
Мы всегда за конструктивный диалог и объединение усилий по интересам зрителей и болельщиков. Обидно, что такая позиция не идет от УПЛ, которая, не имея согласия от футбольных клубов, преждевременно заявила о создании так называемого единого телепула трансляторов. В этом случае мы поддерживаем клубы, обладающие правами на трансляцию и изъявившие желание объединить вокруг матчей максимальное количество людей", – заявили в 1+1 media.
Напомним, что Setanta - официальный транслятор УПЛ. В свою очередь "Динамо", "Днепр-1", "Заря", "Металлист" и теперь "Рух" сотрудничают с 1+1 media.
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