1+1 media: Мы за конструктивный диалог. Обидно, что такая позиция не идет от УПЛ

В телевизионной группе 1+1 media прокомментировали объявление сотрудничества с львовским "Рухом" .

"1+1 media является телевизионным партнером "Руха" уже очень долгое время и будет обеспечивать телевизионную трансляцию матчей по запросу клуба.

Мы всегда за конструктивный диалог и объединение усилий по интересам зрителей и болельщиков. Обидно, что такая позиция не идет от УПЛ, которая, не имея согласия от футбольных клубов, преждевременно заявила о создании так называемого единого телепула трансляторов. В этом случае мы поддерживаем клубы, обладающие правами на трансляцию и изъявившие желание объединить вокруг матчей максимальное количество людей", – заявили в 1+1 media.