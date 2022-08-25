Все в строю. Зубков вернулся в общую группу Шахтера

В четверг, 25 августа, футболисты " Шахтера " провели утреннюю сессию на тренировочной базе "Святошин".

Начали с занятий в фитнес-центре, а затем переместились на поле, где работали в двух группах, а также сыграли интенсивную двусторонку 6 на 6 на ограниченном участке поля.

Отмечается, что к общей группе присоединился новичок оранжево-черных Александр Зубков. Таким образом, все футболисты команды в строю и готовятся к следующему матчу.

28 августа во 2-м туре УПЛ "Шахтер" будет принимать в Киеве "Кривбасс". Встреча состоится на НСК "Олимпийский" в 15:00.