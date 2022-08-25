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Все в строю. Зубков вернулся в общую группу Шахтера
Шахтер готовится к матчу с Кривбассом
ФК Шахтер
В четверг, 25 августа, футболисты "
Начали с занятий в фитнес-центре, а затем переместились на поле, где работали в двух группах, а также сыграли интенсивную двусторонку 6 на 6 на ограниченном участке поля.
Отмечается, что к общей группе присоединился новичок оранжево-черных Александр Зубков. Таким образом, все футболисты команды в строю и готовятся к следующему матчу.
28 августа во 2-м туре УПЛ "Шахтер" будет принимать в Киеве "Кривбасс". Встреча состоится на НСК "Олимпийский" в 15:00.
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