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Все в строю. Зубков вернулся в общую группу Шахтера

Премьер-лига
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Шахтер готовится к матчу с Кривбассом

Все в строю. Зубков вернулся в общую группу Шахтера

ФК Шахтер

Новина українською

В четверг, 25 августа, футболисты "Шахтера" провели утреннюю сессию на тренировочной базе "Святошин".

Начали с занятий в фитнес-центре, а затем переместились на поле, где работали в двух группах, а также сыграли интенсивную двусторонку 6 на 6 на ограниченном участке поля.

Отмечается, что к общей группе присоединился новичок оранжево-черных Александр Зубков. Таким образом, все футболисты команды в строю и готовятся к следующему матчу.

28 августа во 2-м туре УПЛ "Шахтер" будет принимать в Киеве "Кривбасс". Встреча состоится на НСК "Олимпийский" в 15:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Александр Зубков
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Источник:
ФК Шахтар

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