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Журналист: Шахтер оштрафовал Мудрика на 1000 долларов за опоздание на тренировку

Премьер-лига
(1 голосов)

Новый тренер ввел новую систему штрафов

Журналист: Шахтер оштрафовал Мудрика на 1000 долларов за опоздание на тренировку

Фото: shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" оштрафовал полузащитника команды Михаила Мудрика за опоздание на тренировку.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, Мудрик заплатит около 1 тысячи долларов.

Также отмечается, что главный тренер команды Игорь Йовичевич ввел в клубе новую систему штрафов.

Напомним, что 21-летний футболист в этом сезоне провел 1 матч в УПЛ.

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик Игорь Бурбас
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Источник:
ЧИСТИЙ ПІДКАсТ

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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
25.08.2022 в 21:47
Малыш решил быкануть?
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scorpius (Ck)
25.08.2022 в 20:48
Кажется мне начинает нравиться тренерская методика Йовичевича
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MaximSK (Киев)
25.08.2022 в 20:36
1000 баксов это огромная сумма даже для Мудрика в военное время, думаю Мудрик так больше не сделает
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