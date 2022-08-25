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Журналист: Шахтер оштрафовал Мудрика на 1000 долларов за опоздание на тренировку
Новый тренер ввел новую систему штрафов
Фото: shakhtar.com
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Как сообщает журналист Игорь Бурбас, Мудрик заплатит около 1 тысячи долларов.
Также отмечается, что главный тренер команды Игорь Йовичевич ввел в клубе новую систему штрафов.
Напомним, что 21-летний футболист в этом сезоне провел 1 матч в УПЛ.
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Источник:ЧИСТИЙ ПІДКАсТ
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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
25.08.2022 в 21:47
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scorpius (Ck)
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MaximSK (Киев)
25.08.2022 в 20:36
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