Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вернидуб: Я своими глазами видел обстрелы, может быть поэтому мне не так страшно
Главный тренер Кривбасса - о футболе во время войны
Фото: ФК Кривбасс
Главный тренер "
Коуч после начала полномасштабного вторжения вернулся в Украину из Молдовы и пошел на фронт.
"Наверное, это первый случай в истории государства, когда чемпионат по футболу проводится в разгар войны. Но я собственными глазами видел настоящие обстрелы, может быть поэтому я держусь, мне не так страшно. Конечно, у меня есть некоторые опасения по поводу проведения матчей сейчас, как и у любого разумного человека.
Чемпионат Украины должен проводиться исключительно здесь, на нашей земле, в родной Украине. У нас просто нет другого выбора ни с нравственной точки зрения, ни по спортивным принципам. Для наших солдат, наших воинов очень важно, чтобы мы это делали. Мой выбор, когда я ушел на фронт? Думаю, каждый мужчина поступил бы так.
Что касается помощи Константина Караманица нашим ВСУ, то президенты других клубов много говорят о своей помощи, но он очень всем помогает без лишних слов, не афишируя это. "Кривбасс" – по-настоящему патриотический, настоящий украинский клуб", – сказал Вернидуб в интервью The Guardian.
Популярное сейчас
- АЕК Ларнака - Днепр-1. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 25 августа 2022
- Лига Европы. Потенциальные соперники для Динамо и все еще живые надежды Днепра-1
- Нидерландский клуб сделал запрос по трансферу игрока Динамо - СМИ
- Forbes: Владелец Металлиста больше не миллиардер
- Во Львовской области предлагают строить убежища в виде нор хоббитов из Властелина колец. ФОТО
- Украинский блогер собрал 24 миллиона гривен на День Независимости