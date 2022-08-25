С надеждой, что вернется. Пуцлин снова покинул Ворсклу

Хавбек " Ворсклы " Давид Пуцлин, который провел весеннюю часть сезона в Нидерландах, выступая за "Ден Хааг", на короткий срок вернулся в команду и сейчас снова покидает полтавчан.

Игрок воспользовался соответствующим пунктом правил ФИФА, регулирующим отношения клубов и игроков во время войны в Украине, так покинув расположение "бело-зеленых".

Вместе с тем, клуб отмечает, что срок действия соглашения игрока с "Ворсклой" еще не исчерпан, поэтому клуб надеется, что хорват еще вернется в Полтаву.

Напомним, что Пуцлин перешел в "Ворсклу" в феврале 2020 года.