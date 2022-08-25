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С надеждой, что вернется. Пуцлин снова покинул Ворсклу
Хавбек воспользовался правилом УЕФА
Фото: ФК Ворскла/Автор неизвестен
Хавбек "
Игрок воспользовался соответствующим пунктом правил ФИФА, регулирующим отношения клубов и игроков во время войны в Украине, так покинув расположение "бело-зеленых".
Вместе с тем, клуб отмечает, что срок действия соглашения игрока с "Ворсклой" еще не исчерпан, поэтому клуб надеется, что хорват еще вернется в Полтаву.
Напомним, что Пуцлин перешел в "Ворсклу" в феврале 2020 года.
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