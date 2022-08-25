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С надеждой, что вернется. Пуцлин снова покинул Ворсклу

Премьер-лига
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Хавбек воспользовался правилом УЕФА

С надеждой, что вернется. Пуцлин снова покинул Ворсклу

Фото: ФК Ворскла/Автор неизвестен

Новина українською

Хавбек "Ворсклы" Давид Пуцлин, который провел весеннюю часть сезона в Нидерландах, выступая за "Ден Хааг", на короткий срок вернулся в команду и сейчас снова покидает полтавчан.

Игрок воспользовался соответствующим пунктом правил ФИФА, регулирующим отношения клубов и игроков во время войны в Украине, так покинув расположение "бело-зеленых".

Вместе с тем, клуб отмечает, что срок действия соглашения игрока с "Ворсклой" еще не исчерпан, поэтому клуб надеется, что хорват еще вернется в Полтаву.

Напомним, что Пуцлин перешел в "Ворсклу" в феврале 2020 года.

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В статье: Ворскла (Полтава) Давид Пуцлин
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